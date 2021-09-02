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政院通過修法草案 將「妓女戶」用語改「性交易場所」

中央社 / 台北2日電

法務部指出，行政院院會今天通過刑法施行法第9條之1修正草案，將「妓女戶」用語改為「性交易場所」，以保障性別人權，並符合「消除對婦女一切形式歧視公約」的規範。

法務部新聞稿指出，為落實聯合國1979年消除對婦女一切形式歧視公約（Convention on the Elimination ofAll Forms of Discrimination Against Women），以消除對婦女一切形式歧視，健全婦女發展，保障性別人權及促進性別平等，我國於100年6月8日制定公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，並於101年1月1日施行。

法務部官員指出，因CEDAW公約第5條規定，締約各國應採取一切適當措施，以改變男女的社會和文化行為模式，消除基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法，法務部以此規定意旨，主動檢視國內相關法律。

針對中華民國刑法施行法第9條之1規定尚有「妓女戶」之用語，恐損及性別人權，隱含從事性工作者等同女性並具有歧視的刻板印象，因此研究提出修正草案，經陳報行政院審查後，於今天經行政院院會審查通過，將送請司法院會銜後，再送請立法院審議。

法務部 行政院 人權

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