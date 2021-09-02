淨零行動聯盟成立 賴清德：助台灣2050碳中和一臂之力

副總統賴清德今天上午出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會，他指出，面對全球氣候變遷的挑戰，政府設下「2050淨零排碳」目標，將積極投入，並帶動民間研發及投資；也期盼民間企業及社會大眾共同參與，一起為台灣的永續發展努力。

賴清德指出，「台灣淨零行動聯盟」共有27家企業參與，包含傳統製造業、科技業、金融業、服務業；其中有本國的產業，也有外國的產業，共占台灣4成GDP（國內生產毛額）及2成碳排放，代表聯盟的成立舉足輕重。因此，他衷心祝福聯盟成立圓滿成功，為台灣邁向2050碳中和助上一臂之力。

賴清德提到，「聯合國世界氣象組織（WMO）」發布報告指出，因為氣候變遷引發的洪災與熱浪等災難的次數，在過去50年增加了5倍，造成超過200萬人死亡，及高達3.64兆美元的損失。報告中提到，1983年衣索比亞的嚴重乾旱，造成30萬人死亡，為死亡人數最多的單一天災，而美國的卡崔娜颶風則為歷來經濟損失最慘重的天災。在今年2月，美國德州發生暴風雪；今年7月，河南鄭州及歐洲暴雨成災，這些情況都是空前未有的。另外，去年因為沒有颱風而使台灣發生大規模乾旱，這些都表示氣候變遷影響了全世界，也影響台灣，「在這種狀況之下，採取行動是必要的，而且我們要劍及履及地去執行。」

賴清德認為，如果要成功，至少要具備三個具體的策略。第一，台灣的碳排放目標一定要明確，而且路徑要具體可行。蔡英文總統在今年4月提出「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，揭櫫了台灣明確的碳排放標準。此外，行政院長蘇貞昌日前也宣布將2050碳中和納入法律，後續將由行政院相關部會、民間企業及社會大眾，共同討論出具體可行的路徑。

賴清德進一步表示，第二，要有綠色成長的戰略。「我們不把因應氣候變遷的種種作為，當作是負面的影響或負擔，反而要將每一個來自國際社會的挑戰，都當做是台灣成長前進的動力。」

賴清德也說，日本政府已經宣布，未來10年內要投入2兆日圓以因應氣候變遷，讓日本產業轉型、經濟升級，並希望能帶動15兆日圓的民間研發投資。他認為台灣2050年訂定的碳中和目標，也需要政府的積極作為，帶動民間研發和投資，讓大家的力量能加倍成長。此外，企業也一定要協力，這也是「台灣淨零行動聯盟」成立的價值。

賴清德提到，今年初有8家資通訊產業公司發起「台灣氣候聯盟」，希望能協助下游廠商共同往碳中和的方向發展。他認為，政府沒有辦法獨力完成碳中和的目標；民間也無法獨自面對國際社會的壓力，政府與民間必然要互相合作、相輔相成，將力量結合在一起才有辦法達成目標。