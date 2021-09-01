國徽浮球作先鋒 我國首取得即時監看北極海洋資訊能量

國家海洋研究院透過國際學術合作管道，施放一批有中華民國國徽的感應浮球進入北冰洋，我國開始可監看第一手北極海洋觀測資訊，包括海面溫度、流況、浪況等觀測資訊。國海院稱，相關研究結果未來將提供政府研擬極區海洋政策及發展極區藍色經濟的參考。

國家海洋研究院長邱永芳今天提醒，科學家從過去長期衛星觀測數據發現：自2000年開始格陵蘭島每年融冰量開始穩定上升。今(2021)年8月北極圈格陵蘭島受到異常氣候影響，降雨量創下1950年以來最大的紀錄，這些警訊顯示北極融冰速度加劇。未來如大規模融冰，海平面高度可能逐漸上升，將增加台灣沿海低窪地區海水溢淹的風險。

國家海洋研究院今天表示，該院與國立中央大學地球科學學院、波蘭哥白尼大學三方攜手進行北極海洋科學國際合作研究，所蒐集到的海面微型浮標即時觀測資料將應用於研究北極洋流、海表溫及波浪對北極融冰影響等海洋重要議題研究。

國海院表示，此次的跨國合作研究地點位於格陵蘭海北側的佛拉姆海峽(Fram Strait），為北冰洋及北大西洋水體交換的水道之一，以田字形方式投放8顆海面微型浮球，隨著北大西洋暖流分支「西斯匹次卑爾根流」(West Spitsbergen Current）往北漂流進入北冰洋。海面微型浮球自8月28日起透過衛星通訊即時回傳數據，在國海院即可監看第一手北極海洋觀測資訊，沿著漂流路徑獲得海面溫度、流況、浪況等觀測資訊。

國海院表示，初步觀測顯示該海域海水表面溫度約攝氏7-7.5度，與去(2020)年衛星觀測海表面8月平均溫度攝氏6.75-6.9度相比較，呈現變暖趨勢；流速尚屬和緩，約每秒0.2-0.6公尺持續往北漂移；海面浪況約1.5-3公尺，屬於波動較大的浪，後續將持續監控以了解海象長期變化與冰融特性。