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「Love forever」楊偉中辭世3年 陳以真PO四張照滿溢思念

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自陳以真臉書
擷自陳以真臉書

國民黨前發言人楊偉中昨(30)日逝世3年，遺孀前主播陳以真昨日在新店四十份公墓打卡，並PO文表示「真想念楊偉中love Yang weichung」，附上四張包括藍天白雲、標有「親愛的偉中LOVE FOREVER」給楊偉中的花束及玩偶，及墓前照片，引來逾3千人按讚或愛心及加油、逾兩百多則留言打氣加油。

楊偉中2018年攜家人一同前往南太平洋庫克群島，不幸溺水而亡，享年47歲。消息曝光後，一度震驚政壇。陳以真在楊偉中過世兩週年時也在同樣地方打卡，並在臉書粉專PO文「謝謝所有愛他的人，我們都很思念」。陳以真的臉書在公開狀態的PO文似乎停留在先生離世的那一年。在楊偉中離世後，更新的幾篇文章均與亡夫有關。

前青輔會主委陳以真，在稻江科技暨管理學院停招後，去(2020)年轉任吳鳳科大應用數位媒體系專技副教授。

楊偉中 陳以真 墓碑

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