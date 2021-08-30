告警系統裝設落後 立委批台鐵叫不動

太魯閣出軌意外後超過四個月，台鐵邊坡改善工程仍在盤點階段！立法委員邱臣遠、葉毓蘭和賴品妤 30 日立院交通委員會視察猴硐火車站邊坡改善工程。邱臣遠於視察時痛批，25 處待辦理的邊坡告警系統只有 15 處執行中、67 處異物入侵高風險路段都還在盤點階段，進度實在太慢，要求台鐵加速相關改善措施。

工程進度緩慢

行政院院長蘇貞昌四月就承諾要在兩個月內完成台鐵高風險路段調查，在有需求的區域設置紐澤西護欄，並加速辦理 25 處邊坡預警系統。但邱臣遠指出，據知目前最新進度只完成了工程盤點部分，且 25 處待改善中，只有 15 處正在執行中，另外 10 處要等到明年初才會進行。

此外，邱臣遠說，在異物入侵部分，台鐵公司列出了 67 處異物入侵高風險路段，其中 54 處要做隔離措施，13 處要再加裝異物入侵警報系統，也全部都還處在盤點狀態，相關改善計畫更要等到十月，工程進度遠遠不符合民眾與各界期待。

要保障不要運氣

同行參與視察的國民黨立委葉毓蘭也強調，「不希望回家的路成為危險的道路」，運安會提出的太魯閣出軌意外報告只是一再強調「運氣不好」、「慢點六分鐘」，台鐵局、交通部應徹底檢討，及早發現問題並以科技解決，讓台鐵跟高鐵一樣有完備的異物入侵告警系統，「我不要運氣，我要安全的保證！」

因此，邱臣遠提出三點訴求，要求台鐵針對 67 處易遭入侵路段，儘速完成隔離設施與警告系統的施作，並台鐵滾動式考量各施工路段的地理情況，檢討各項開口合約的安全性，以及加速 25 項邊坡工程進度，並在明年前完成改善。

對此台鐵局回應，台鐵路線是半開放式路線，今年11處邊坡告警系統設置一定會完成，另外 15 處一定加速進行，其餘高異物入侵風險路段中，28 處能用工程改善的，會全力用工程改善，落實邊坡改善、落實土石流告警系統。

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