青年抗暖大遊行9/25登場 盼提2050淨零排放路徑

台灣青年氣候聯盟今天表示，9月25日將在立法院周邊發起「青年抗暖大遊行」，提出2050淨零排放路徑圖等7大訴求，並強調「氣候變遷沒有疫苗」，需要大眾持續關心。

台灣青年氣候聯盟今天舉辦「減少碳排 世代攏來－2021青年抗暖大遊行」前導記者會，預告9月25日將在立法院周邊發起遊行，針對政府各部門提出7大訴求，並號召社會各界共同響應。

抗暖遊行7大訴求，包含完成溫室氣體減量及管理法修法，落實氣候政策主流；提出2050淨零排放路徑圖，並提升中長期減碳目標；修訂可執行的碳定價法案，並積極協助國內產業與國際碳交易市場接軌。

還有重視調適政策，貫徹脆弱度和衝擊評估以及因地制宜的調適行動；實現世代正義，完善氣候教育並提升兒童及青年的氣候行動力；強化中小型企業能力建構，提升因應全球減碳及永續浪潮適應力；納入各領域脆弱族群共同商議氣候政策，落實公正轉型。

青年抗暖大遊行總召侯俊吉表示，9月25日發起遊行，是呼應「週五為未來而戰」（Fridays for Future）的罷課活動，因為氣候危機對社會衝擊是全面性的，希望不分年齡、性別、族群共同響應。

侯俊吉指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍會遵照中央流行疫情指揮中心的規定擬定備案。但他也強調，疫情嚴峻，但氣候變遷沒有疫苗，需要大眾持續關心、跨領域持續溝通；即使沒辦法上街參與遊行，也歡迎每個人用自己的方式關注氣候議題。

台灣學生聯合會理事陳人平表示，在9月25日遊行前後，會在大學內辦理活動，讓更多大學生關注氣候議題並提升氣候變遷認知；以藻礁議題為例，環境議題是有辦法在校園內被廣泛討論，也相信未來在氣候、淨零轉型等議題，也能掀起不同的浪潮。