神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，今天她將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，同時紀念難產過世的母親陳籃阿笋女士。縣府安排神秘嘉賓國際大導演李安獻上祝福。陳樹菊說：「他是我的大恩人」。

李安透過自錄影像向陳樹菊阿嬤說：「陳樹菊阿姨您好，我是李安，我們從來沒有見過面，但我常常在報紙上面看到您的一行善舉，謝謝您為我們帶來正面的能量，給我們很好的鼓勵，尤其是在這份亂的世界裡面，謝謝您，希望您這次的活動，能夠幫助更多的人，一切順利，祝福您」。

陳樹菊看完李安的祝福時說，他是我的大恩人，他給我資金在市場路邊賣菜，也幫助我能夠順利飛到美國，我作夢也想不到，這個人我從來沒見過，後來我才知道是李安大導演，這些年來我都沒向李安說聲謝謝，今天我要跟他說謝謝，讓我一個賣菜的人，有機會出頭天。