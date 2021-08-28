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神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

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神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導
陳樹菊阿嬤穿著圍裙坐在會場前，觀看李安大導演的祝福，樹菊阿嬤說：「他是我的大恩人」。記者尤聰光／攝影
陳樹菊阿嬤穿著圍裙坐在會場前，觀看李安大導演的祝福，樹菊阿嬤說：「他是我的大恩人」。記者尤聰光／攝影

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，今天她將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，同時紀念難產過世的母親陳籃阿笋女士。縣府安排神秘嘉賓國際大導演李安獻上祝福。陳樹菊說：「他是我的大恩人」。

李安透過自錄影像向陳樹菊阿嬤說：「陳樹菊阿姨您好，我是李安，我們從來沒有見過面，但我常常在報紙上面看到您的一行善舉，謝謝您為我們帶來正面的能量，給我們很好的鼓勵，尤其是在這份亂的世界裡面，謝謝您，希望您這次的活動，能夠幫助更多的人，一切順利，祝福您」。

陳樹菊看完李安的祝福時說，他是我的大恩人，他給我資金在市場路邊賣菜，也幫助我能夠順利飛到美國，我作夢也想不到，這個人我從來沒見過，後來我才知道是李安大導演，這些年來我都沒向李安說聲謝謝，今天我要跟他說謝謝，讓我一個賣菜的人，有機會出頭天。

據了解，2010年3月被富比士雜誌選為2010亞洲慈善英雄，同年4月又榮獲時代雜誌列入全球年度百大影響力人物「英雄」類別。值得一提的是，入選者都必須請人撰文介紹，而陳樹菊阿嬤的引介人就是國際大導演李安。

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤今天將她投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」用，縣府也安排神秘嘉賓國際大導演李安獻上祝福。記者尤聰光／攝影
台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤今天將她投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」用，縣府也安排神秘嘉賓國際大導演李安獻上祝福。記者尤聰光／攝影

陳樹菊 阿嬤 恩人 李安

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