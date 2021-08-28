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再捐1500萬當急難救助金 陳樹菊：捐錢晚上睡覺都會笑

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導
久未露面的陳樹菊阿嬤，出席捐贈儀式時，氣色精神相當好。記者尤聰光／攝影
久未露面的陳樹菊阿嬤，出席捐贈儀式時，氣色精神相當好。記者尤聰光／攝影

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，今天她將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，同時紀念難產過世的母親陳籃阿笋女士。陳樹菊開玩笑說：「我以為我捐錢捐到瘋了」。

陳樹菊說：「這些錢其實都是台東人跟我買菜的捐款，只是我把錢存起來而已，現在拿出來用在台東人身上，我一點不心疼，畢竟人來到世上兩手空空，走了也是兩手空空，人在世錢夠用就好，我現在每個月2、3千元的國民年金，省一點生活一樣好過」。

縣府社會今天為陳樹菊阿嬤舉辦一場溫馨的捐贈儀式，71歲的樹菊阿嬤在縣長饒慶鈴陪伴下，慢慢走入會場，久未露面的樹菊阿嬤看起來精神很好，走路步伐也穩健，還不時和媒體揮手打招呼；而縣府為了讓樹菊阿嬤不緊張，精心布置菜攤，阿嬤看了開心極了。

樹菊阿嬤看到菜攤上的菜，立馬展現她市場50餘年的經驗，親自把各式各樣的菜，擺好擺定位，令現場工作人員佩服不已。同時阿嬤介紹菜名及含意，像是蔥，代表聰明適合給學生吃，鬼月就要拜生薑，野菜山蘇因天然無農藥，吃了長生不老，現場響起一片掌聲。

「我以為我捐錢捐到瘋了！」陳樹菊阿嬤開玩笑說，有時候捐錢晚上睡覺都會笑，醒來想想會覺得自己是不是捐到「秀斗」，原來是做了一件好事，內心自然發出歡喜心，跟得到彩券的感覺不一樣，還好這一生都買過彩券。

縣府社會處處長陳淑蘭說，陳樹菊阿嬤會捐贈這筆保單，是因為她小學6年級，母親在產下妹妹後不幸過世，所以她為了紀念母親，才會想幫助需要的人，並已經和社會處討論相關使用細節；社會處將成立專戶，主要給弱勢產婦醫療及不幸難產過世產婦的孩子，做為助學金和慰問金，一直到孩子滿12歲止。

陳淑蘭說，樹菊阿嬤投保的儲蓄險保單金額為1500萬元，不過，這筆儲蓄險保單為身故保單，所以樹菊阿嬤授權給縣府運用，未來，只要錢進來，專戶就會啟動執行。

台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤（左）因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，今天她將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，縣長饒慶鈴（右）代表受贈。記者尤聰光／攝影
台東「愛心菜販」、「台灣之光」陳樹菊阿嬤（左）因病休養退休不賣菜後，依舊愛心持續，今天她將投保20多年的儲蓄險保單1500萬元，捐贈給縣府做為「急難慰助基金」，縣長饒慶鈴（右）代表受贈。記者尤聰光／攝影
樹菊阿嬤看到會場布置菜攤上的菜，立馬展現她市場50餘年的經驗，親自把各式各樣的蔡，擺好擺定位，立現場工作人員佩服不已。記者尤聰光／攝影
樹菊阿嬤看到會場布置菜攤上的菜，立馬展現她市場50餘年的經驗，親自把各式各樣的蔡，擺好擺定位，立現場工作人員佩服不已。記者尤聰光／攝影
陳樹菊阿嬤穿上她熟悉的市場圍裙戰袍，心情相當開心。記者尤聰光／攝影
陳樹菊阿嬤穿上她熟悉的市場圍裙戰袍，心情相當開心。記者尤聰光／攝影

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