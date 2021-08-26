傳出NCC主委親下指導棋 鏡電視初審今有望拚過關

NCC（國家通訊傳播委員會）的外部審查委員會，今天（26日）將對申設已逾1年半的鏡電視新聞台進行初審評分。記者接獲消息指出，NCC內部原以為鏡電視爭取執照案還需繼續討論與補件，8月應還來不及完成初審，但在NCC主委陳耀祥「積極運作」下，鏡電視今天很有可能「突然就過了」，然後下個月繼續在NCC大委員會複審通過，鏡電視有望在10月拚開台。

對此，記者致電NCC發言人，因其手機未接，尚未獲得回應。

鏡電視新聞台的組成聲勢頗強，據悉不僅與黨政高層關係良好，又獲得許多大企業金主的投資，更有飽受肯定、堪稱「民間版公視」的經典營運企劃書，據了解，在各方勢力協助下，陳耀祥也做了「順水人情」。

消息人士說，原本陳耀祥對鏡電視能否取得執照，並無特別意見，認為審照順其自然就好，讓NCC內部原以為8月的初審會議還需繼續討論與補件，不料，本周陳耀祥卻特別交待主責單位內容處，由於鏡在上次7月的會議已面談過，所以本周就要評分，「且態度很明顯，就是要讓它（鏡電視）過。」

知情人士補充，在此氛圍下，陳耀祥還細心計算外部審查委員會的意向，除了掌握NCC自身的票數，也打探外審會裡頭支持鏡電視的專家學者票數，要確定在表決時可以過半、闖關通過。

還有些外審委員，在今天審查前，也史無前例地接到許多「關切」電話。「初審過了，就有了正當性，9月大委員會更有機會過關，順利的話，10月就可開台。」業界人士說，但鏡電視究竟能否過關，今天下午才見分曉。

目前卡在NCC的新聞台申設案，主要除了鏡電視，還有台數科新聞台。台數科也在今天進行第一次的初審面談，但市場人士指出，由於同一天不太可能處理完兩個新聞台，所以台數科開始審查時，合理推論鏡電視的審查就會往後延，「但沒想到主委很積極。」