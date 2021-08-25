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為空品盡力 中鋼停止最後2部鍋爐使用燃煤

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中鋼動力工廠汽電共生機組，將停用燃煤。圖／中鋼提供
中鋼動力工廠汽電共生機組，將停用燃煤。圖／中鋼提供

中鋼響應高雄市政府號召加入脫煤減碳行列，降低空污及溫室氣體排放，自8月24日起停止最後2部鍋爐使用燃煤發電，每年約可減少30.6萬噸燃煤量，34萬噸二氧化碳、7.2噸粒狀物、164噸硫氧化物及281.7噸氮氧化物。

中鋼表示，公司動力工場共12部汽電共生鍋爐，以自產燃氣發電，當自產燃氣不足時，具靜電除塵器、煙氣脫硫設備及觸媒還原脫硝設備等環保設施的3部鍋爐會輔以少量燃煤，補足能源需求，但相關的排放物都符合環保署及高雄市電力設施排放標準。

呼應政府脫煤減碳政策，中鋼表示，近年積極規劃汽電共生鍋爐停止使用燃煤，以強化空污防制與溫室氣體減排力道，其中1部可使用燃煤鍋爐今年3月1日起停用燃煤，預訂9月15日後另2部鍋爐也不再使用燃煤，但經加速執行，汽電共生鍋爐全面停用燃煤的時程提前至8月24日完成。

中鋼今年也將在公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，落實節能減碳及溫室氣體排放控制。

減碳 空污 高雄市

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