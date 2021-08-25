新北升格十年 環保葬成長7倍服務逾萬市民 110年聯合海葬9月場次報名中

文 / 新北市政府民政局 提供

新北市110年首場海葬於23日舉行，民眾登船參與海葬，與家人做最後的道別。圖／新北市政府民政局 提供
新北市110年首場海葬於23日舉行，民眾登船參與海葬，與家人做最後的道別。圖／新北市政府民政局 提供

　　新北市110年首場海葬於23日舉行，20位先行者在淡雅花香與家屬溫柔祈語默禱中，於6千公尺外海瀟灑離航，回歸自然懷抱。其中一位黃先生因罹癌於生前申請新北身後關懷計畫，預先擇定海葬作為最後告別，年逾七十歲的黃媽媽為圓滿兒子最後心願，不忌諱「白髮人不送黑髮人」傳統，也乘船送愛子最後一程。

　　隨時代變遷，環保自然葬接受度越來越高，新北市升格以來共有10,405人植存、520人參加海葬，相較升格前僅1,571人植存、95人海葬，整體成長近7倍；單今年初至7月，參加環保葬者就達963名，其中三芝櫻花生命園區266名，逼近前一年度全年總數，成為今年成長幅度最大的生命園區。

新北市政府近年來積極推動 環保自然葬今年民眾參與植存的人數與去年比較也大幅成長。 圖／新北市政府民政局 提供
新北市政府近年來積極推動 環保自然葬今年民眾參與植存的人數與去年比較也大幅成長。 圖／新北市政府民政局 提供

　　此外，市府率全國之先於三芝櫻花生命園區種福樓設置「環保葬追思專區」，已完成裝設200座祈福燈，今年7月1日開放民眾申請，後續將視使用情形再增加，預計完成1,400座祈福燈，提供環保葬家屬一個可思念憑弔的處所。

　　新北市109年5月啟動的身後關懷計畫頗受市民肯定，截至目前已有857位民眾申請通過，並有9位市民接受服務；年滿20歲以上市民可預選環保葬地點或海葬，身故後由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝、禮堂使用等21項流程及環保葬，不必擔心身後事成為家人負擔，更可透過殯葬自主方式，預先為自己選擇生命最終歸屬。

位於三芝的櫻花生命園區。 圖／新北市政府民政局 提供
位於三芝的櫻花生命園區。 圖／新北市政府民政局 提供

　　今年新北市海葬原計辦理五梯次，受疫情影響延後至今日及9月7日兩梯次，9月7日場次目前受理報名中，家屬只要攜帶火化許可證、切結書及2位登船家屬身分證影本，前往新北市立殯儀館報名即可；海葬過程採嚴謹防疫措施，除租用大型船艇提供寬敞空間，現場也嚴守戴口罩、手部消毒及量測體溫才可登船，並提供家屬酒精濕紙巾隨時擦拭。相關訊息可上新北市政府民政局生命終章網站(http://www.ca.ntpc.gov.tw/)查詢。

新北市政府民政局 廣告

相關新聞

空間與社團凝聚認同 台北都市原住民都在哪裡？

相信在提及「都市原住民族」這個概念時，許多人首先浮現腦中的可能會是一些勞工的形象：板模工、綁鐵工、清潔隊員；博物館內保存的凱達格蘭族歷史片段 ；或是在都市邊緣的部落：小碧潭部落、溪洲部落、撒烏瓦知部落等等。而這些想像多半投射在北部地區——尤其是大台北地區一帶。

終身奉獻排灣文化查馬克告別式親友悼念「心中卓杞篤」

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的屏東縣泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，8月19日安詳辭世，享年42歲，今在來義...

以社群軟體詐騙吸金頻傳 監委要查

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天說，台股開戶數創歷史新高，卻成詐騙溫床，詐騙集團以社群軟體誘導民眾投資、騙取資金，違法操作期貨...

海關補破網 越南及高風險業者快遞貨物不得併袋通關

本月19日警方查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，並經農委會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）檢出非洲豬瘟病毒後，行政院長蘇貞...

查馬克告別式 潘孟安：查馬克是台灣民族教育開始

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的屏東縣泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，8月19日安詳辭世，享年42歲，今在來義...

學術陋習？科技部首度比對專題計畫 揪80件一稿多投

科技部生科司21日公告一封司長陳鴻震的信，描述今年科技部首度建置「專題研究計畫申請書比對系統」，生科司以此比對申請今年科技部專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。