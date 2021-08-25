新北升格十年 環保葬成長7倍服務逾萬市民 110年聯合海葬9月場次報名中

新北市110年首場海葬於23日舉行，民眾登船參與海葬，與家人做最後的道別。圖／新北市政府民政局 提供

新北市110年首場海葬於23日舉行，20位先行者在淡雅花香與家屬溫柔祈語默禱中，於6千公尺外海瀟灑離航，回歸自然懷抱。其中一位黃先生因罹癌於生前申請新北身後關懷計畫，預先擇定海葬作為最後告別，年逾七十歲的黃媽媽為圓滿兒子最後心願，不忌諱「白髮人不送黑髮人」傳統，也乘船送愛子最後一程。

隨時代變遷，環保自然葬接受度越來越高，新北市升格以來共有10,405人植存、520人參加海葬，相較升格前僅1,571人植存、95人海葬，整體成長近7倍；單今年初至7月，參加環保葬者就達963名，其中三芝櫻花生命園區266名，逼近前一年度全年總數，成為今年成長幅度最大的生命園區。

新北市政府近年來積極推動 環保自然葬今年民眾參與植存的人數與去年比較也大幅成長。 圖／新北市政府民政局 提供

此外，市府率全國之先於三芝櫻花生命園區種福樓設置「環保葬追思專區」，已完成裝設200座祈福燈，今年7月1日開放民眾申請，後續將視使用情形再增加，預計完成1,400座祈福燈，提供環保葬家屬一個可思念憑弔的處所。

新北市109年5月啟動的身後關懷計畫頗受市民肯定，截至目前已有857位民眾申請通過，並有9位市民接受服務；年滿20歲以上市民可預選環保葬地點或海葬，身故後由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝、禮堂使用等21項流程及環保葬，不必擔心身後事成為家人負擔，更可透過殯葬自主方式，預先為自己選擇生命最終歸屬。

位於三芝的櫻花生命園區。 圖／新北市政府民政局 提供

今年新北市海葬原計辦理五梯次，受疫情影響延後至今日及9月7日兩梯次，9月7日場次目前受理報名中，家屬只要攜帶火化許可證、切結書及2位登船家屬身分證影本，前往新北市立殯儀館報名即可；海葬過程採嚴謹防疫措施，除租用大型船艇提供寬敞空間，現場也嚴守戴口罩、手部消毒及量測體溫才可登船，並提供家屬酒精濕紙巾隨時擦拭。相關訊息可上新北市政府民政局生命終章網站(http://www.ca.ntpc.gov.tw/)查詢。

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