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終身奉獻排灣文化查馬克告別式親友悼念「心中卓杞篤」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣泰武古謠團員演唱古謠「那魯灣」，這首歌曲代表跟最愛的人揮別的時刻。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武古謠團員演唱古謠「那魯灣」，這首歌曲代表跟最愛的人揮別的時刻。記者劉星君／攝影

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的屏東縣泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，8月19日安詳辭世，享年42歲，今在來義鄉丹林聖保祿天主堂舉辦告別彌撒，眾親友到場送別。

拉勞蘭獵人學校校長撒可努與查馬克情感深厚，也是結拜兄弟，現場致慰辭，細數兩人兄弟情，他跟查馬克孩子說「你的父親是我們的英雄，去感受他一直在你的心理，只有你會知道的那個訊息感受，你的父親將化作夜間祖靈呵護一直陪伴」。他跟查馬克妹妹說「你的哥哥很有神格，是我們心中現代卓杞篤」。 

撒可努說，查馬克用赤子之心生活的人，他留下來的美好與付出將是未來這塊土地遺產，一直在我們心中。

告別式場面隆重莊嚴，文化部長李永得、屏東縣長潘孟安、教育部長潘文忠、斯卡羅劇組等與至親好友們到場送他最後一程。今上午9點舉行殯葬彌撒，10點20分各界慰勉、 縣長潘孟安頒發褒揚狀、教育部頒發教育專業獎章、原民會頒發原住民族專業二等獎章，文化部頒發三等獎章。

立委伍麗華在告別上介紹查馬克生平，伍麗華說，查馬克很有尊嚴離開，去年發現罹癌後請休假，但查馬克每天帶著孩子上學，利用中午帶著孩子唱古謠，也帶著孩子踢足球，這就是查馬克，最後選擇放棄治療，想用最好的面貌，最後的氣息陪伴家人，「希望大家能將查馬克的風格裝在我們心中，期許自己成為那樣的人」。

現場播放查馬克老師生平紀錄片，泰武國小教師演唱查馬克教導老師們第一首古謠「Niyu母親」跟查馬克道別，接著由泰武古謠團員演唱古謠「那魯灣」，這首歌曲代表跟最愛的人揮別的時刻。

「老師謝謝您！」泰武古謠團員哽咽說，在老師身邊傳唱歌謠15年，「老師總說我們是團隊，更像家人」，感謝老師讓我們站在巨人肩膀看世界，會秉持老師對文化的熱情與使命感，雖然這個棒子接的有點措手不及「請老師放心，絕對不會有掉棒的問題！」，最後用跟老師練歌方式跟老師告別「下課！謝謝查馬克老師」，團員們鞠躬。

查馬克的三個孩子，為父親獻詩，長子樂可艾彈吉他、兩個女兒演唱，樂可艾說，謝謝爸爸從小到大陪伴我，請爸爸不要擔心，我會好好照顧媽媽、奶奶、VUVU與妹妹。女兒說，「爸爸愛您」。

潘孟安說，台灣的民族教育是查馬克在泰武國小開始，讓台灣民族教育邁向新的里程碑，未來秉持查馬克精神，讓教育文化在部落扎根。

家族最後致謝辭，查馬克舅公邀請伍麗華列席，伍麗華感動說，「這是查馬克送給我意想不到非常大禮物」，能跟他成為一家人，是身上最大力量來源。

查馬克家族最後致謝辭，查馬克舅公邀請伍麗華（左一）列席，伍麗華感動說，「這是查馬克送給我意想不到非常大禮物」，能跟他成為一家人，是身上最大力量來源。記者劉星君／攝影
查馬克家族最後致謝辭，查馬克舅公邀請伍麗華（左一）列席，伍麗華感動說，「這是查馬克送給我意想不到非常大禮物」，能跟他成為一家人，是身上最大力量來源。記者劉星君／攝影
查馬克的三個孩子，為父親獻詩，長子樂可艾彈吉他、兩個女兒演唱，樂可艾說，謝謝爸爸從小到大陪伴我，請爸爸不要擔心，我會好好照顧媽媽、奶奶、VUVU與妹妹。女兒說，「爸爸愛您」。記者劉星君／攝影
查馬克的三個孩子，為父親獻詩，長子樂可艾彈吉他、兩個女兒演唱，樂可艾說，謝謝爸爸從小到大陪伴我，請爸爸不要擔心，我會好好照顧媽媽、奶奶、VUVU與妹妹。女兒說，「爸爸愛您」。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武國小教師們演唱查馬克教導老師們第一首古謠「Niyu母親」跟查馬克道別。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武國小教師們演唱查馬克教導老師們第一首古謠「Niyu母親」跟查馬克道別。記者劉星君／攝影

伍麗華 屏東縣 潘孟安

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