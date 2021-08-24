海關補破網 越南及高風險業者快遞貨物不得併袋通關

本月19日警方查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，並經農委會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）檢出非洲豬瘟病毒後，行政院長蘇貞昌昨天上午視察時表達震怒，關務署與各機關組成專案小組清查貨品來源，確認是仲賀國際物流有限公司申報的空運快遞貨物，因該公司屢次違規且本次情節重大，台北關今（24）日已依關稅法第84條規定廢止該業者報關業務證照。

行政院長蘇貞昌昨天上午視察「航空快遞包裹X光機檢查情形」，請關務署就本案情況提出防堵與解決辦法。

關務署表示，台北關除對涉案報關業者來自越南航班的進口貨物執行全面拆袋進倉及百分之百查驗，廢止其報關業務證照，未來對來自越南航班的進口貨物將執行全面拆袋進倉及百分之百查驗，如發現其他高風險業者有違規情事，其進口快遞貨物也會比照辦理，以嚴堵破口，維護守法業者權益。

關務署指出，海關將持續加強查緝來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品，網路流傳「食品類貨物暫停通關」訊息並非事實。

關務署刻檢討快遞貨物通關及查緝作為，依快遞業者進口違規情節滾動修正其風險等級，並要求最高風險等級業者不得併袋通關。同時將持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析查獲肉製品案件申報資料，擴大攔查高風險貨物，與防檢局等邊境管理機關共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。