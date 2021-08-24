查馬克告別式 潘孟安：查馬克是台灣民族教育開始

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的屏東縣泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，8月19日安詳辭世，享年42歲，今在來義鄉丹林聖保祿天主堂舉辦告別彌撒，眾親友到場送別。

告別式場面隆重莊嚴，文化部長李永得、屏東縣長潘孟安、教育部長潘文忠、斯卡羅導演曹瑞原、藝人吳慷仁與女友邵雨薇等人出席告別式。

上午9點舉行殯葬彌撒、10點20分各界慰勉、教育部頒發教育專業獎章、原民會頒發原住民族專業二等獎章，縣長潘孟安頒發縣府褒揚狀。

「台灣的民族教育是查馬克在泰武國小開始」潘孟安說，查馬克讓台灣民族教育邁向新的里程碑，編纂國小原住民族民族教育教材。查馬克允文允武，音樂造詣，木雕、體育，也是每年斜坡上藝術季的重要夥伴，打造品牌，在古謠採擷上，過去沒有文字，靠著耆老的哼唱，譜成曲，一代一代傳唱。

潘孟安說，查馬克是上帝恩典，42歲人生雖然短暫，但很亮麗，燦爛人生，許多親朋好友也都來送他一程。

潘孟安說，未來會秉持查馬克精神，讓教育文化在部落扎根。文化部長李永得說，查馬克老師ㄧ生為排灣族努力，讓排灣族文化，歌謠從不同時代繼續傳唱，感謝他對台灣多元文化深耕的貢獻，頒發三等文化獎章，也將申請總統褒揚令。

今天現場也播放查馬克老師生平紀錄片、泰武國小教師古謠頌、泰武國小古謠團員演唱送別。