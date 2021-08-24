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學術陋習？科技部首度比對專題計畫 揪80件一稿多投

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部今年首度建置「專題研究計畫申請書比對系統」，發現生科司收到的專題研究計畫書中，80件涉一稿多投等違反學術倫理情事。記者潘乃欣／攝影
科技部今年首度建置「專題研究計畫申請書比對系統」，發現生科司收到的專題研究計畫書中，80件涉一稿多投等違反學術倫理情事。記者潘乃欣／攝影

科技部生科司21日公告一封司長陳鴻震的信，描述今年科技部首度建置「專題研究計畫申請書比對系統」，生科司以此比對申請今年科技部專題研究計畫的5028個案件，40對資料出現相似度區間超過60％情形，也就是有80件明顯涉及一稿多投，或由不同人申請同一計畫，或將同一計畫投件至不同司等情形。

有學者對此表示，這揭露了學術界長期以來不能說的秘密。天氣風險公司總經理、中央大學大氣科學博士彭啟明也在他的臉書粉絲專頁讚許科技部，指出終於有人願意當「壞人」，做出特別的「提醒」，希望可以持續更透明進行。

這封陳鴻震敬致學界信函公告於生科司官網，信中描述時序已8月入秋，今年專題研究計畫的審查結果已完成。今年科技部首次建置「專題研究計畫申請書比對系統」，系統以今年大批專題研究計畫申請書作為資料庫（data base）進行測試，比對結果顯示，生科司研究計畫內容，相似度區間在60％以上者有40對資料，也就是涉及80個計畫。

信中說明，生科司進一步以人工檢視這40對資料，發現其中有些明顯為一稿多投，同一計畫以相同或不同申請人申請同一學門、跨學門或跨司計畫。另也發現，有些計畫出現不同申請人使用相同的文章模板（template），依不同研究標的（target）些微改寫或增修背景、策略、執行方法等部分；或者不同計畫的研究主軸或對象雖不同，但卻有極為雷同的實驗設計與方法等情事。

陳鴻震指出，上述約5到6件情節較嚴重，生科司將會召開專案審議會議，討論是否涉及違反學術倫理。科技部也規畫舉辦業務說明會，提供面對面交流溝通的機會。

生科司提醒學者，撰寫計畫書時，應在計畫書明顯處註明應當揭露的事實。舉例來說，計畫申請書部分內容如屬學生的學位論文，應在計畫書內容揭露及引註；部分內容及圖表，如有引用自己或他人已發表的論文，應確實註明出處。

還有，延續性或多年期計畫，應揭露之前計畫，並說明研究的差異性；計畫互為共同合作，應有分工說明；不得將他人已完成的研究成果，作為自己計畫申請及研究成果。

信中提到，現今學界對於學術操守要求嚴格，檢視軟體也更加便利，偶爾疏忽便足以造成嚴重後果。建議計畫主持人在計畫申請案送出前，自行完成「原創性比對」相關資料，不但能提升計畫品質，也能降低學術倫理風險。

科技部生科司21日在官網公告一封敬致學界信函，提醒學者遵守學術倫理。圖／取自科技部官網
科技部生科司21日在官網公告一封敬致學界信函，提醒學者遵守學術倫理。圖／取自科技部官網

彭啟明 中央大學

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