快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

監院示警：青少年自殺通報5年多1倍 相關部會應正視

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片

監察委員范巽綠、林郁容、紀惠容、蘇麗瓊今天表示，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，2019年更有高達257人輕生；15至24歲自殺通報更是逐年增加，凸顯青少年自殺、自傷議題的嚴重性，促請行政院整合衛生福利部、教育部、勞動部等部會自殺防治資源、全面提升全民心理健康。

監察院18日通過四名監委所提「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告。報告指出，15至24歲自殺通報從2016至2020年分別為4365、4905、6352、7991及1萬659人次，去年該人口群通報人次已占所有通報人口群中的26.4%；各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，2016年至2020年分別為1029、1519、2765、4475、8625人次。

四名監委表示，怵目驚心的自殺自傷成長數字，令人對年輕生命喪失感到惋惜與傷痛，因此更必須嚴肅檢視2019年6月自殺防治法通過實施以來的防治效益；這當中教育現場輔導人力不足、教育單位與社區心理衛生、醫療等資源整合不足、其中未就學未就業青少年人口之追蹤及輔導更是重要，均有待自殺防治網絡各主管機關強化合作機制。

四名監委指出，學生自殺死亡原因雖難以單一歸因，但經分析其中以「憂鬱症及其他精神疾病」為大宗主因、「感情因素」及「學校適應」亦為常見之因素。然自殺防治實務卻面臨「輔導人力不足」、「學生或家長抗拒資源介入」、「輔導老師行政負擔過重」、「家庭系統難以改變」、「輔導轉銜機制未與社政、衛政結合」等困境。

四名監委表示，加速社區心理衛生資源建置，落實與教育單位接軌甚為重要。近年的資訊顯示，自殺身亡個案僅6%生前有接觸校外機構資源，自傷行為者更不到2%，凸顯學校與地區心理衛生中心之網絡連結不足，亟待強化橫向聯繫與合作機制；且未來校園自殺防治應以「一級防治」為重點，針對師生、家長規畫增能課程與配置適當之輔導人力。

四名監委指出，相信唯有全面提升國人心理健康、情感教育、精神疾病辨識之知能，加強專業人員訓練與知能，鼓勵學界發展更多本土化研究及課程教案，增進各主管機關、教育單位與學生及家長、社區醫療等共同合作，以「人人都是守門員」為目標，才能建構我國自殺防治安全網。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱症 監察院 蘇麗瓊

延伸閱讀

人口、交易減少！台南這區房價卻漲兩成 專家示警

黃曙光監院座談 主講台灣在東亞地緣戰略重要性

金山小編「加班破百小時」過勞死 監察院糾正區公所

監委批有違師道 夏學理：監院調查未逐項求證無可掩飾

相關新聞

內政部首推日夜活動及停留人口統計 雙北差異最為明顯

內政部今天發布最新統計通報，統計全台各縣市「日間活動人口」、「夜間停留人口」的新型態人口資訊。數據顯示，日夜活動和停留人...

監院示警：青少年自殺通報5年多1倍 相關部會應正視

監察委員范巽綠、林郁容、紀惠容、蘇麗瓊今天表示，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，2019年更有高達257人輕生；15...

跨部會專案協助 百名滯留我外海印尼船員昨搭機返國

外交部今天表示，我國附近海域的外國籍船舶上有多名印尼籍船員因契約到期無法返國，政府在跨部會通力合作下，動員多人，以專案方...

禁女性勞工上夜班今失效 大法官提醒建立良善工時制度

針對勞動基準法限制女性勞工夜間工作，大法官今作出釋字807號解釋，宣告違憲，且今日起失效，不過大法官蔡烱燉提出部分協同部...

女性夜間工作遭罰違憲 企工不滿結果、華航表感謝

大法官受理家樂福、中華航空等六件聲請釋憲案，今作出釋字第807號解釋，認為勞動基準法第49條第1項規定違反憲法第7條保障...

【今日精摘】斯卡羅演員查馬克・法拉屋樂罹癌逝世／9月起恢復教召

•國內今新增9例新冠確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另新增1例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，個案分布為新北市3例、台北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。