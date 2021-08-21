監院示警：青少年自殺通報5年多1倍 相關部會應正視

監察委員范巽綠、林郁容、紀惠容、蘇麗瓊今天表示，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，2019年更有高達257人輕生；15至24歲自殺通報更是逐年增加，凸顯青少年自殺、自傷議題的嚴重性，促請行政院整合衛生福利部、教育部、勞動部等部會自殺防治資源、全面提升全民心理健康。

監察院18日通過四名監委所提「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告。報告指出，15至24歲自殺通報從2016至2020年分別為4365、4905、6352、7991及1萬659人次，去年該人口群通報人次已占所有通報人口群中的26.4%；各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，2016年至2020年分別為1029、1519、2765、4475、8625人次。

四名監委表示，怵目驚心的自殺自傷成長數字，令人對年輕生命喪失感到惋惜與傷痛，因此更必須嚴肅檢視2019年6月自殺防治法通過實施以來的防治效益；這當中教育現場輔導人力不足、教育單位與社區心理衛生、醫療等資源整合不足、其中未就學未就業青少年人口之追蹤及輔導更是重要，均有待自殺防治網絡各主管機關強化合作機制。

四名監委指出，學生自殺死亡原因雖難以單一歸因，但經分析其中以「憂鬱症及其他精神疾病」為大宗主因、「感情因素」及「學校適應」亦為常見之因素。然自殺防治實務卻面臨「輔導人力不足」、「學生或家長抗拒資源介入」、「輔導老師行政負擔過重」、「家庭系統難以改變」、「輔導轉銜機制未與社政、衛政結合」等困境。

四名監委表示，加速社區心理衛生資源建置，落實與教育單位接軌甚為重要。近年的資訊顯示，自殺身亡個案僅6%生前有接觸校外機構資源，自傷行為者更不到2%，凸顯學校與地區心理衛生中心之網絡連結不足，亟待強化橫向聯繫與合作機制；且未來校園自殺防治應以「一級防治」為重點，針對師生、家長規畫增能課程與配置適當之輔導人力。

四名監委指出，相信唯有全面提升國人心理健康、情感教育、精神疾病辨識之知能，加強專業人員訓練與知能，鼓勵學界發展更多本土化研究及課程教案，增進各主管機關、教育單位與學生及家長、社區醫療等共同合作，以「人人都是守門員」為目標，才能建構我國自殺防治安全網。

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