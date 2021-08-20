助榮民子女留學圓夢 馮世寬頒415萬元獎助金

國軍退除役官兵輔導委員會今（20）日上午舉行「榮民榮眷基金會」榮民子女國外求學菁英圓夢計畫補助頒贈典禮，今年共有12人獲得補助，獎助學金總計415萬元。主任委員馮世寬主持頒贈儀式時強調「退輔會就是你們第二個家」，並鼓勵受贈學子努力向學、勇敢逐夢，將來學有所成，報效國家社會。

今年榮民子女「國外求學菁英圓夢計畫」核定「正額」博士二名、碩士二名，共計四名，每人獎助金50萬元；學士一名，獎助金40萬元；「增額」博、碩士七名，每人獎助金25萬元。本次獲獎助的學子，所就讀的學校均為國外一流學府，其中美國六名，英國三名，還有義大利、韓國 、日本各一名。

馮世寬表示，基金會將榮民長輩捐贈的寶貴心意，透過菁英圓夢計畫，薪傳榮民大愛精神，幫助年輕朋友出國奮發向學，非常有意義。

頒贈典禮中，第一屆接受基金會獎助遠赴西班牙留學的何佳恩同學，特別出席現身說法，除感謝輔導會與基金會的幫助，減輕她在國外求學的負擔外，也與即將出國的學子們分享國外學習的點點滴滴。即將赴美攻讀博士的盧曉穎同學，也代表全體接受獎助同學表達謝意，她特別感念許多榮民伯伯的無私大愛，成就莘莘學子的心願。

榮民榮眷基金會強調，菁英圓夢計畫是為鼓勵清寒榮民（遺眷）子女努力向學，立足台灣，走向世界，而針對就讀國內高中、大學，並申請國外一流學府入學資格的清寒榮民（遺眷）子女，給予一次性專案補助，以減輕學子在國外求學期間的生活壓力，可專注學習，並順利完成學業。

菁英圓夢計畫獲獎助名單包括正額博士二名：陳郁文（美國科羅拉多大學波德分校）、陳玟妤（美國卡內基美隆大學）；正額碩士二名：許修瑜（日本京都大學）、李佳軒（美國卡內基美隆大學）；正額學士一名：朱大維（美國依利諾大學香檳分校）；博、碩士增額七名：盧曉穎（美國加利福尼亞大學戴維斯分校）、黃宇伶（英國倫敦瑪麗王后大學）、紀春秋（美國聖塔克魯茲加利福尼亞大學）、許睿（義大利米蘭理工大學）、鄭學筠（英國鄧迪大學）、汪筱薔（英國格拉斯哥大學）、鄒蜜（韓國高麗大學）。