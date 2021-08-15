高階警官人事 林順家升副署長鄭明忠掌航警局長
前警政署副署長蔡蒼柏7月中調任台中市警察局長，牽引高階警官人事，據指出，將由航警局長林順家升任副署長，警政署主秘鄭明忠接航警局長，相關人事預計中旬前公布。
警政署高層今天說，相關人事調整將先尊重縣市長意見，確定後預計8月中旬前公布。
據指出，7月中旬台北、台中市2都警察局長人事調動後，近期警政署對副署長、多名縣市警察局長、相關六都警察局副局長和刑警大隊長等進行人事調整作業，其中較受矚目的是航警局長林順家可望升任副署長，遺缺由警政署主秘鄭明忠升任，警政委員江振茂升任警政署主秘。
縣市警察局長方面，據指出，基隆市警察局長林炎田、彰化縣警察局長許錫榮2人升任警政署警政委員，遺缺分別由台中市警察局副局長劉耀欽、新北市警察局副局長吳坤旭接任。
對此，陳家欽今天告訴中央社記者，這波人事調整為正常輪調，由於疫情期間治安勤務繁忙，針對六都警察局副局長都能由具刑事背景出身者擔任，以協助、分擔六都警察局長的繁忙公務，同時作為未來培養接任人選來考量。
陳家欽指出，目前相關中高階警官人事調整，仍須先尊重各縣市長的想法和意願，待確定調整人選名單和人事程序完成後對外公布。
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