移工來台建捷運遭剝削？月薪不到一萬、加班費僅47元

時代力量立委邱顯智今偕民團舉行記者會，指控捷運三鶯線的工程廠商榮工公司剝削移工，所給薪資不但少於我國基本工資，同時對於移工加班，每小時也只給47元。對此，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專員胡欣野表示，此案涉及未達基本工資、加班超時、未給付應給的加班費，依就業服務法相關法規，榮工公司應負責任。

邱顯智今與台灣國際勞工協會（TIWA）偕同三鶯線捷運工程受害移工，共同舉行「血汗捷運三鶯線 南向跨國聯手剝削移工：揭發榮工工程與印尼國營營造業者聯手剝削印尼勞工」記者會，針對從事捷運三鶯線工程的移工勞動條件惡劣，恐涉跨國聯合剝削，籲勞動部應積極協助相關受害移工、及對榮工公司聘用移工的工程標案做全面勞動檢查。

邱顯智表示，在三鶯線捷運系統計畫統包工程中，預算金額共為340億元，由三間廠商共同得標，分別為義大利ANSALDO STS S.p.A.公司、台灣榮工工程股份有限公司以及日本株式會社日立製作所。在榮工部分，則由印尼國營營造業者維卡（PT. Wijaya Karya，下稱印尼維卡）與榮工公司合作承攬台北捷運三鶯線建造。

他指出，於台灣從事三鶯線捷運工程的印尼移工申訴，他們的薪資是由印尼維卡以印尼盾直接發放至印尼帳戶，每月本薪只有新台幣9677元，每月加班時數最高達176小時，但每小時加班費僅47元，不但加班工時超過台灣法令上限，薪資及加班費更遠低於我國規定。

三鶯線捷運工程受害移工表示，他來台工作將近兩年，於台灣工作期間，底薪只有450萬印尼盾，約新台幣9000元，都是直接匯到印尼帳戶，每月僅留在台生活費約2000至4000元。他認為，他們的薪資和權利應該合乎台灣勞基法。

台灣國際勞工協會理事長陳素香表示，行政院公共工程員會文件中顯示印尼維卡與台灣的榮工公司，是以合作承攬關係共同負責台北捷運三鶯線的建造。但她質疑，合作模式是什麼？榮工公司是否作為印尼維卡的人頭公司，幫印尼維卡違反法令引進印尼移工？陳素香也質疑，印尼移工由榮工公司引進時，依法須簽署一份符合國內勞基法規定的勞動契約，榮工公司方能獲得勞動部核發的聘僱許可，為何印尼移工來台後，榮工公司未履行勞動契約？

胡欣野則表示，目前地方政府正在處理相關案件，目前看起來會涉及到未達基本工資、加班超時、沒有依照應有的加班費進行給付。依照就業服務法相關法規，特別是公共工程，依照法規雇主事實上就是榮工，應負責任。又依照勞基法第22條，必須依照法定通用貨幣作給付，也就是新台幣，使用印尼盾與規定不和。未來將於地方政府裁罰後，用一比一的比例，廢止聘僱許可，並協助移工進行轉出。

新北市捷運局表示，榮工工程股份有限公司為三鶯線統包廠商，並依法令申請外籍移工聘用，針對印尼籍移工反映，與榮工之間的僱用關係，不符主張勞動條件，衍生糾紛。已要求榮工公司善盡雇主管理責任，避免損害外籍移工權利，以減少並積極解決勞雇雙方相關糾紛。