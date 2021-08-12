綠獎預告／李偉文8/14線上分享「讀遍荒野—徜徉自然浪漫」
第六屆綠獎徵件活動於4/22世界地球日正式啟動，至9/15截止收件，公開徵求優質生態保育計畫及青少年環境行動倡議，總獎金300萬元。
本週六8月14日，荒野保護協會榮譽理事長李偉文將帶領大家一探自然之美、同時更加認識台灣生態，更能懂得如何守護珍貴的大自然！
本屆綠獎邀請了致力於守護生態環境的專家與學生面對面。透過讓學生了解台灣大自然的美好，提升學生對生態環境的學習與愛護，並提供獎金鼓勵學生以行動，實踐生態保育、環境行動倡議等，創造自我價值。（因應COVID-19疫情，考量學生參與行動受限，本屆綠獎學生組徵件辦法與活動已於6/23調整公告，同時將第二、三場講座由到校辦理，延期並改為線上舉辦，開放全國觀眾皆可觀看。）
主題／讀遍荒野——徜徉自然浪漫
講者／李偉文 荒野保護協會榮譽理事長、知名作家、牙醫師
時間／2021年8月14日（六） 14:00-15:00
內容／李偉文醫師長期關注自然與生態，喜歡朋友與大自然，在近20年前與朋友們成立了荒野保護協會。此次講座將帶領大家一起認識台灣生態的美麗與哀愁，探索大自然的奇蹟與危機。
地點／綠獎Facebook（https://www.facebook.com/ecoechoaward/）線上直播，免費觀看
此外，當天參加講座，不僅聽到李偉文醫師精彩的分享、一探自然之美等，更將抽獎送出自然好禮，有新課綱最佳延伸教材——李偉文醫師的知名著作《自然課可以這麼浪漫：李偉文的200個環境關鍵字》，以及環保文創小物！
熱烈邀請關注環保議題的您共襄盛舉，與綠獎一起守護生態環境！
徵件活動9月15日截止收件，並於11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體以及對自然生態有興趣的學生踴躍參加。
徵件詳見綠獎官網：https://ecoechoaward.com/
更多其他資訊：
綠獎Facebook：https://www.facebook.com/ecoechoaward/
綠獎instagram：https://www.instagram.com/ecoechoaward/
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