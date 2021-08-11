北部南下訪友 台南六甲現確診者足跡 接觸者3人PCR採陰

台南市六甲區今天傳出確診者足跡，是台北市案15909個案到台南六甲訪友借住後來確診，南市衛生局已匡列接觸者3人初步PCR篩檢結果是陰性，環保局已完成清消。

六甲區長陳啟榮表示，據了解這名台北市確診者南下借住台南六甲友人住處後確診，同住處有3人進行匡列PCR初採是陰性，但還是要經過14天隔離再次採陰才能解除警報，提醒有前往相同足跡的處所要加強自主健康管理。

雖然台南市府多次強調避免不必要的跨縣市移動，但仍然再次發生北部南下訪友後確診，這名到六甲訪友的台北市確診者感覺不舒服後先快篩陽性，再由衛生局安排到醫院PCR確診。據了解，個案住在六甲友人住處3天，有在六甲、柳營等處超商、五金賣場、肉圓店內用、九品蓮花賞花等，環保局均已完成清消。 台南市疫情指揮中心公布確診者足跡。圖／市府提供 台南市疫情指揮中心公布確診者足跡。圖／市府提供

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