聽新聞
test
0:00 / 0:00
北部南下訪友 台南六甲現確診者足跡 接觸者3人PCR採陰
台南市六甲區今天傳出確診者足跡，是台北市案15909個案到台南六甲訪友借住後來確診，南市衛生局已匡列接觸者3人初步PCR篩檢結果是陰性，環保局已完成清消。
六甲區長陳啟榮表示，據了解這名台北市確診者南下借住台南六甲友人住處後確診，同住處有3人進行匡列PCR初採是陰性，但還是要經過14天隔離再次採陰才能解除警報，提醒有前往相同足跡的處所要加強自主健康管理。
雖然台南市府多次強調避免不必要的跨縣市移動，但仍然再次發生北部南下訪友後確診，這名到六甲訪友的台北市確診者感覺不舒服後先快篩陽性，再由衛生局安排到醫院PCR確診。據了解，個案住在六甲友人住處3天，有在六甲、柳營等處超商、五金賣場、肉圓店內用、九品蓮花賞花等，環保局均已完成清消。
疫情快報
▪【疫情專題】8月10日本土增3例確診、5境外 1例死亡
▪【最新疫情】今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言