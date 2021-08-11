中天推派廖麗生擔任董事長 NCC許可通過

NCC今天決議許可中天電視高層人事變更案，確認新任董事長為廖麗生、總經理梁天俠，中天電視同時也修改公司章程，把原本3位董事1監察人，改為5位董事1監察人。

前中天電視董事長潘祖蔭在去年2月離職，中天在去年3月提出新任董事長廖麗生、董事朱鴻達與總經理林柏川，不過中天電視後來多次變更人事名單，最後名單版本是在今年6月送出，國家通訊傳播委員會（NCC）今天許可通過中天高層人事變更案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，審議期間，為強化公司治理，曾建議中天董事會納入非集團成員，中天公司後來也修改章程，把原本的3位董事1監察人改為5位董事1監察人，且董事會具備至少1名具備傳播背景的自然人董事。

今天許可5名董事人事名單，包括神旺投資代表人廖麗生、朱鴻達、梁天俠、簡鶴卿以及具備傳播背景的外部自然人陳清河；其中，廖麗生擔任中天董事長、總經理為梁天俠，監察人則一樣是吳家聲。

NCC指出，這次依照衛廣法15條、16條規定許可中天電視負責人與章程變更，因為執照所載內容變更，因此也換發中天電視所屬的中天綜合台、中天娛樂台的衛廣事業執照。