屏東農損4千萬苦瓜農嘆全爛掉 蘇貞昌：從速從寬從優補助
盧碧颱風過境帶來旺盛西南氣流，屏東豪雨災損及區域淹水，行政院長蘇貞昌今到屏東勘災，九如鄉小黃瓜、里港鄉苦瓜受損情況，里港鄉苦瓜農民嘆說，苦瓜全爛掉了。蘇貞昌現場說，農損災情，從速、從寬、從優認定補助。
九如鄉小黃瓜農陳瑞田，種植兩分地小黃瓜，他說，豪雨持續下，小黃瓜無法正常生長，水傷、腐爛，災情慘重。里港鄉苦瓜農阿嬤，種植3分地苦瓜，阿嬤嘆說，這幾天都擔心都睡不著覺，大雨過後，若又出大太陽，很怕整個農作物會死掉，損失很大。
九如鄉農會總幹事龔泰文說，農業損失已經造成，希望短期間政府讓農民有信心重建，除了農損外，農業設施損失也很嚴重，除提供現金救助，希望讓農業設施補助放寬，讓受災農民有勇氣繼續耕作，希望政府能協助農民，搭新的設施，低利貸款。
蘇貞昌說，屏東是天然災害現金救助及低利貸款地區之一，農產業全部項目皆可補助，要求農委會持續掌握各項災損狀況，也要從速、從優、從寬，即時給農民補助，包含災後的清園、復耕、肥料等項目。
農業處指出，屏東縣農業災損累計近4500萬元，農委會已公告救助辦法，屏東縣確定擴大為全區域全品項，適用農業天然災害現金救助及低利貸款，將從速、從寬、從優認定補助，提醒農民盡速拍照向各鄉鎮市公所申請。
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