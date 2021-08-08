高雄遇莫拉克以來最強降雨 山區仍94條土石流警戒

高雄今天降雨集中於山區，水利局指出，從8月5日以來這波超大豪雨是繼2009年莫拉克風災以來最大降雨，農委會水土保持局持續發布94條土石流紅色警戒。今日雨勢趨緩，市府豪雨應變中心今午改為三級開設，但美濃甲仙六龜等7區仍維持二級開設。

高雄市自7月31日至8月8日6時30分止，行政院農業委員會水土保持局針對111條土石流潛勢溪流，共發布43報，土石流潛勢溪流紅色警戒共發2050次。目前山區持續發布94條土石流紅色警戒及8條黃色警戒，以及茂林萬山部落大規模崩塌紅色警戒，至今午12點30分為止，高市已撤離2370人。

水利局表示，今天西南氣流減弱降雨趨緩，但山區仍有強降雨。氣象局統計自8月5日至今天早上9點為止，六龜區總累計雨量達1301.5毫米，茂林區時雨量也飆破110毫米，這波超大豪雨是繼2009年莫拉克風災後最強降雨。

水利局說，因豪雨影響，大寮區鳳林二路林園排水、鳳山區中崙國中後鳳山溪及大社區牛食坑排水中圳橋下游等水利設施災損，已第一時間封路，針對周遭區域進行安全管制措施。降雨逐漸緩和後，將加派搶修人員機具，盡速辦理復建工程發包作業。

這波降雨期間，高雄市43座抽水站總抽水量達446萬噸，抽水時間都超過14小時，15座滯洪池滯洪量約265萬噸。水利局說，預估午後雨勢趨緩，滯洪池陸續排空待命。

副市長林欽榮今早11點召開豪雨應變中心二級開設第4次工作會議，宣布因應西南氣流遠離應變中心降為三級開設，但因山區土石流警戒仍在，美濃、甲仙、六龜、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等7區區公所維持二級開設，須注意土石鬆軟情事。