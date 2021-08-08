豪雨過後嘉縣農損近1900萬 農民望補助認定從寬從速

此次嘉義縣大雨，農糧類災損金額近1900萬，縣長翁章梁和立委蔡易餘等今前往內溪洲八掌溪沿岸農地視察，針對農民呼籲從寬認定補助，蔡表示昨天農委會主委陳吉仲已宣示，災害補助將由地方政府認定，省去中間程序，讓農民能盡快拿到補助。

農民林昱進說，他種約1年的木瓜準備要收成，但大雨來的太快，木瓜不及採收都泡水裡爛掉了，100株約收成10餘株，爛掉的只能作有機肥，災損約8至90萬，希望災害補助能夠從寬認定。

農民陳建宏表示，原本預計8月中採收絲瓜，但大雨導致公花黃化無法授粉並結果，目前評估災損約3至4成，太陽出來後根部受損，損失將提升至約5至6成。

水上鄉長劉敬祥說，農民近年飽受天災所苦，政府鼓勵青年回鄉種田，這些青農扛起家中經濟重擔，極端氣候對他們影響很大，建議政府在農業災害保險方面，能讓農民繳的少一點，政府繳多一點，賠償多一點，青農返鄉意願才會提升。

蔡易餘說，此次水災農損是全面性的，他要求農委會體恤農民，地方政府只要確認品項後，農委會應立即核定災害救助，主委陳吉仲昨天已經作相關宣示，希望明天可以把公文發給地方，地方政府確認後，農委會立即核定，省去中間會勘、提報作業，趕快讓農民拿到補助，立即復耕恢復生計。