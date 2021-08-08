外送員事故數攀高、用自用車恐無理賠 審計部：應納管

外送餐點行業競爭激烈，在分秒必爭下，也讓外送員交通事故風險大增。審計部發現，自2017年起，外送員事故數逐年攀高，光兩大外送平台Uber Eats與Foodpanda，去年一年就有4019件事故，與外送員相關事故件數更多達6579件。

交通部回應，機車為社會普及使用的小型車種，相對於貨車、曳引車等動能較大車種，肇事危害影響程度有別，在貨運使用上仍給予較彈性限制，尚無納入營業車牌設計規畫，但將持續檢討現行監理法規，兼顧相關產業發展與用路人安全。

審計部指出，以Uber Eats、Foodpanda兩家近10.2萬有資格接單外送員為基礎，發現使用登錄外送車輛時的事故件數，以及與外送員總事故占比，自2017年888件、30.95%，至2020年暴升為4019件、61.9%，外送員事故與占比逐年增加。

若以外送員所遭遇所有事故件數，2017年事故件數更達2869件、2018年3302件、2019年4514件、2020年暴升為6579件，一樣逐年增加。

審計部也提到，自用汽車保險定型化契約範本第九條不保事項規定，當被保險汽車作收受報酬載運貨物等類似行為之使用，導致賠償責任或被保險汽車毀損滅失者，保險公司不負賠償責任。

審計部表示，外送車輛在自用汽車保險契約中屬不保事項，外送車輛即便已投保一般車體、第三人責任險，於事故發生時仍將無法獲得保險理賠。

審計部指出，市場上已有因應相關新興產業崛起，推出營業機車附加條款，提供外送員包含每一人體傷死亡、每一事故及財損等保險保障，但相關規定尚無營業機車及機車職業駕駛執照規範，不利加強管理營業機車及其駕駛。

審計部建議，鑑於汽車運輸業已發展出機車載貨營運模式，機車屬公路法定義汽車，造成交通違規數與事故件數亦逐年增加，但現行法規對營業機車與駕駛人尚缺規範，交通部應修正汽車運輸業管理規則相關規定，強化對汽車運輸業監理。