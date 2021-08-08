外送員去年近三成有交通違規 審計部：危險駕駛比偏高

近年來餐飲外送平台崛起，但外送員在馬路上違規搶快送餐，卻也擴增其他用路人交通安全風險。審計部發現，光去年一年Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台就有近三成外送員有違規紀錄，要求交通部加強管理。

交通部回應，重大交通違規影響道路交通安全甚劇，將要求業者改善，並將研議機車載貨相關監理機制與法規調適方案，以符合新形態產業監管需求。

審計部指出，我國目前有9家餐飲外送平台業者，單以Uber Eats、Foodpanda兩家登錄外送員與外送車輛近10.2萬人為基礎，比對2020年重大交通違規資料，就共有3萬683輛車、2萬9378位登錄外送員（占登錄外送員28.8%），違規5萬224次，違規項目5萬841件。

審計部表示，外送員主要違規項目為闖紅燈1萬9868件（占總數39.1%），超速20公里以內1萬2357件（占總數24.3%），超速20至40公里9054件（占總數17.8%），紅燈右轉7480件（占總數14.7%），「危險駕駛比率偏高」，亟待改善。

但審計部更發現，部分外送員以非登錄車輛運送餐食，或有非登錄外送員借用已登錄外送員人頭接單送餐，規避平台業者管理，導致這些非登錄車輛或外送員交通違規遭舉發或檢舉後，外送平台業者無法懲處落實管理，管控情形待加強。

審計部要求交通部研議修正汽車運輸業管理規則，將餐食外送新興行業納入汽車運輸業管理，以利業者遵循與監理機關，促進道路交通安全及餐食外送業新興商業模式發展。

交通部表示，依公路法與汽車運輸業管理規則規定，餐食外送業者使用機車載運貨物並收取報酬，應先取得汽車運輸業營業執照，或委由合法汽車貨運業者運送，監理機關可利用業者所提供的人車清冊資料，進行交通違規資料挑檔。

對於非登錄外送員借已登錄外送員人頭違規接單送餐，交通部回應，這些屬故意規避平台業者管理行為，將要求相關業者釐清問題，並檢討現行管理機制。