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警政署：反恐訓練中心絕非蚊子館 演訓已達31場

中央社 / 台北6日電

媒體報導，反恐訓練中心淪蚊子館。警政署今天對此表示，以反劫持等為主要訓練目的反恐訓練中心，建置相關專精設備，啟用4年多，已辦反恐聯合演習訓練共31場次，絕非蚊子館。

警政署發新聞資料指出，為提升治安維護與反恐能量，在桃園市新屋區規劃設置反恐訓練中心，並於民國106年3月間落成啟用。統計至去年底，辦理反恐演習及聯合訓練，31場次、動用6909人次。

警政署表示，反恐訓練中心設有模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場及反恐戰鬥訓練場，是以反暴力、反劫持為主要訓練需求及目的。

警政署指出，反恐訓練中心也設有格鬥健身設備、直升機繩降訓練場、公車與自小客車模擬載具等專精設備，後續將規劃反劫機訓練場、捷運車廂模擬等設備及員警執勤面臨實際狀況演練與情境模擬操作課程。

警政署表示，反恐訓練中心在108年參考美國城市之盾反恐演訓，辦理靖勇專案的高階指揮官反恐演訓，要求警察局副局長以上幹部觀摩；109年也辦理高階指揮官反恐演練、110年執行反恐演練，提升警察機關幹部反恐作戰指揮及戰術能力。

蘋果新聞網今天報導，反恐訓練中心淪蚊子館且使用率低。對此，警政署指出，反恐訓練中心著重反恐菁英訓練，非一般員警常年訓練，相關訓練質量並重，將持續規劃高質量反恐菁英訓練，絕非蚊子館。

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