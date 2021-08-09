疫情之後，偏鄉孩子的未來
經兩個多月、人人同島一命的守護，好不容易迎來了警戒降級的時刻。然而，疫情所突顯的「教育不平等」危機，並未隨之解除，期盼更多的人聽見弱勢孩子的聲音，用行動翻轉他們的人生！
看見 疫情中的困境與溫暖回首5月，一道「全國中小學停課」的命令，震得許多師生措手不及。
深耕偏鄉教育19年的博幼基金會，雖已準備好「防疫學習包」，以客製化的紙本教材，讓孩子依各自的進度學習；但要推動線上課程，卻得面對「7成博幼孩子缺少平板、電腦」的窘境。秉持「一個都不能少」的初衷，博幼老師更會遠赴「高關懷學童」家中訪視，隔著紗窗，教導孩子用二手手機來做線上學習。
疫情對弱勢家庭的影響是全面的，所幸「滙豐銀行」不但及時撥劃經費，支持博幼推動線上課輔教學，聘請老師幫助孩子在疫情期間學習不中斷，並捐助近百戶急難家庭的蔬菜箱、肉品箱，穩住弱勢家庭的基本生活需求，強而有力的接住這些失去工作機會、瀕臨危機的脆弱家庭。
滙豐銀行透過多元的形式，協助偏鄉弱勢孩子們在疫情影響下，仍有機會勇敢打開飛翔的翅膀，期盼有更多的熱心大眾挺身而出，成為3,000多位孩子的後盾。
聽見 教育脫貧的進行曲在博幼，弱勢孩子家庭的每人每月平均生活費僅有7,642元，遠低於台灣最低生活費標準。「許多出身貧困家庭的孩子，往往因資源不足而學習落後，長大後，他們可能因為沒有競爭力，而依然成為低收入戶。」博幼創辦人李家同說。
深知脫貧的不易，博幼結合教育與社工兩大專業，扎根偏遠社區與部落，提供免費的課業輔導服務，從孩子9歲到25歲工作穩定，以16年的時光陪伴，換取孩子未來選擇職業及生活模式的自由與自信。
長期陪伴 有你就不孤單在長期陪伴的過程中，滙豐銀行是重要夥伴之一，許多曾接受滙豐贊助的孩子，今已在大學、職場寫下「自立生活」的嶄新故事。10多年來，滙豐對孩子的協助，從「課業輔導」基礎學力的建立，擴展為「未來技能」的培養，藉由理財課程、企業參訪、達人分享等活動，幫助缺乏文化刺激的孩子們拓展視野，應對未來的挑戰，進而實踐回饋台灣社會的永續承諾。
一位畢業生分享到，「博幼對每位孩子的期許，或許只是希望他們別被逆境打倒，學會靠自身力量，負起責任。」滙豐銀行期能拋磚引玉，讓更多的企業與民眾一同關注偏鄉教育，加入支持博幼基金會的行列。每次您伸出援手的時刻，就是弱勢孩子翻轉人生的契機！
邀請您，一起捐款「撐」孩子https://www.boyo.org.tw/boyo/donate-fast
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