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高虹安揭三姓橋車站公安通報仍失靈 台鐵允諾改善

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委高虹安表示，台鐵三姓橋車站公安通報仍是失靈狀態。圖／高虹安國會辦公室提供
民眾黨立委高虹安表示，台鐵三姓橋車站公安通報仍是失靈狀態。圖／高虹安國會辦公室提供

台鐵太魯閣事故已超過4個月。民眾黨立委高虹安今天表示，台鐵「六年安全改善計畫」的香山區三姓橋車站增高工程，也在公安環境管理與資訊通報上出現問題，質疑台鐵施工工程防護安全是否有通盤檢討。

高虹安表示，三姓橋車站增高工程有三個問題，首先是工程材料堆置於月台，與乘客未有有效隔離圍欄；再者，施機具與候車民眾無安全隔離措施；最後，施工告示牌上面的全民督工網址點擊後竟然無法開啟網頁。

高虹安指出，依據「營造安全衛生設施標準」第29條規定，營造用各類物料之儲存、堆積及排列應設置必要之警告標示、護圍，但三姓橋車站現場工程材料僅僅用一條紅色警示線綁住，並無法有效與月台候車乘客隔離，或是根本連紅線都沒有，明顯違反準則，質疑監造單位是否有督導不周之情事。

高虹安批評，台鐵太魯閣事件後，通報資訊造假的問題再受重視，朝野立委也要求台鐵必須重新更新相關資訊，結果三姓橋車站現場工程牌提供的全民督工網站連結竟然是無效的，根本無從通報權責單位。

台鐵局工務處副處長王兆賢回應，由於該工程都是夜間施工，一天只能有4小時的工作時間，因此才將材料堆置月台欄杆間，未來會在兩周內將工程材料移到站房內，避免影響通行與觀感；考量三姓橋車站會有快速行駛的列車通過，若設固定式圍籬，當列車通過的風壓恐造成圍籬擾動會有安全疑慮，因此才未設置；至於全民督工網址無效部分，經改善現在已經可以有效連結。

台鐵 高虹安

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