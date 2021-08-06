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超強基因！顏寬恒秀五代同堂照盼孫子小籠包成超級英雄
周日就是父親節，宣布回歸地方、深耕基層的前立委顏寬恒，今在臉書秀五代同堂照，表示顏家五代就在這張沒有人看鏡頭照片中，一起祝所有辛苦爸爸們父親節快樂，希望疫情趕快過去。
顏寬恒文中也特別提到因肝癌換肝的父親顏清標，表示肝是沉默的器官，但比肝還沉默的就是爸爸。
顏寬恒表示，他的阿公顏懷很厲害，上次半夜車子撞進服務處進行全能住宅改造王，阿祖就睡在隔壁樓上，第二天還是照正常時間天一亮就起床做運動吃早餐，他連地震都沒有感覺到，完全是一個大俠來著。
此外，顏寬恆也提到爸爸顏清標也很厲害，一個人半小時就可以做出7、8人份的菜，而且小時候還親眼目睹過父親腹部練出六塊肌，自己每次跌打損傷(不是被爸爸打的)爸爸總是會拿出同一罐藥酒(爸爸到底那罐藥酒用了多少年)。
顏寬恒說，自己是全家最不會做菜的，但很會吃，可是最近因想要複製爸爸年輕時體態，每天都在重訓肌肉痠痛，只有趁父親節的時候能夠寫出來抱怨抱怨，希望各位爸爸能夠理解。
顏寬恒也提到，兒子顏劭朋很會做菜，顯然顏家做菜天份是隔代遺傳，而且兒子英文比自己好一百萬倍，真希望也能分給他爸一些。顏寬恆說，兒子馬上要去英國念碩士了，所有的長輩都會很想念他的。
顏寬恆說，孫子小籠包去年拍照到今年已長大很多，已經會走路；自己疫情期間其中一個工作就是幫忙照顧小籠包，個人的期待是未來希望小籠包將來能夠鏟奸除惡做一個超級英雄，短時間則是希望小籠包走路小心一點不要讓大家擔心。
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