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蝦皮購物今年跨境出口4倍成長！將與美台商會合作發展台美商貿關係

記者 / 陳立儀 / 台北報導

蝦皮購物日前正式加入美台商業協會，成為促進美國與台灣商貿關係的積極夥伴。 圖／蝦皮購物 提供
蝦皮購物日前正式加入美台商業協會，成為促進美國與台灣商貿關係的積極夥伴。 圖／蝦皮購物 提供

蝦皮購物自2017年在美國紐約證交所上市以來，受到大量美國機構投資人的青睞，根據公開資訊，美國投資人目前是除了新加坡創始人團隊之外的最大股東。蝦皮購物日前已正式加入美台商業協會，成為促進美國與台灣之商貿關係的積極夥伴。

蝦皮購物持續促進台灣商品出口機會，2020年底相較前年的跨境訂單量有超過4倍的年增成長幅度，成功惠及超過3萬間台灣店家拓展跨境市場。蝦皮購物資深總監梁日威表示：「蝦皮購物母公司Sea自上市以來受到美國的大量投資，使其成為美國商界的重要成員。蝦皮購物將持續深耕台灣、助力更多中小企業前進海外，彰顯台灣電子商務的影響力和價值。」

對於部分人士誤解蝦皮與騰訊的關係，梁日威也特別說明，蝦皮購物母公司Sea作為美國上市公司，股權結構一向是公開透明的資訊，事實上，騰訊僅為Sea眾多財務投資人中的其中一位，不參與Sea的經營決策，並且騰訊的股權僅22％左右，遠低於台灣30％法規標準。此外，根據公開資訊，Sea的大型機構投資人均為歐美大型基金，並無來自中國大陸的基金。

蝦皮購物持續促進台灣商品出口機會，2020年底相較前年的跨境訂單量有超過4倍的年增成長幅度。 圖／蝦皮購物 提供
蝦皮購物持續促進台灣商品出口機會，2020年底相較前年的跨境訂單量有超過4倍的年增成長幅度。 圖／蝦皮購物 提供

蝦皮購物將持續深耕台灣，助力更多中小企業前進海外。 圖／蝦皮購物 提供
蝦皮購物將持續深耕台灣，助力更多中小企業前進海外。 圖／蝦皮購物 提供

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