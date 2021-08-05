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唐獎首屆漢學獎得主余英時辭世 尹衍樑：感恩與懷念

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時日前在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時日前在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時（Yu Ying-shih）1日（美國時間）在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。唐獎教育基金會創辦人尹衍樑獲悉，對其畢生在漢學領域的貢獻表達感恩與懷念。

余英時以中國思想史及文化史見長，中西方學界皆推崇其為21世紀中國史學泰斗，1974年獲選為中央研究院院士，2006年12月獲頒美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），2014年因其深入探究中國歷史、思想、政治與文化，以現代知識人的身份從事中國思想傳統的詮釋工作，獲選為唐獎首屆漢學獎，2014年親自來台領獎，是近年難得在台公開露面。

唐獎教育基金會指出，余英時教授提掖後進亦是不遺餘力。2015年至2019年將唐獎1000萬研究補助費，委託中研院史語所設立「余英時先生人文研究獎」，鼓勵數十名年輕學者及博士生投入人文研究，深具傳承及推廣漢學意義，陳振川謹代表唐獎教育基金會全體向他家人及同事致以深切慰問。

唐獎執行長陳振川回首昔日與余英時教授互動，他提到，余英時教授曾說，台灣有很好的人文社會科學基礎，有潛力成為漢學研究中心，勉勵唐獎發揮影響力，提升台灣的文化精神層面，讓社會重回理想主義。

唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時日前在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時日前在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎 圖書館

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