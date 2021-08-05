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唐獎首屆漢學獎得主余英時辭世 尹衍樑：感恩與懷念
唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時（Yu Ying-shih）1日（美國時間）在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲。唐獎教育基金會創辦人尹衍樑獲悉，對其畢生在漢學領域的貢獻表達感恩與懷念。
余英時以中國思想史及文化史見長，中西方學界皆推崇其為21世紀中國史學泰斗，1974年獲選為中央研究院院士，2006年12月獲頒美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），2014年因其深入探究中國歷史、思想、政治與文化，以現代知識人的身份從事中國思想傳統的詮釋工作，獲選為唐獎首屆漢學獎，2014年親自來台領獎，是近年難得在台公開露面。
唐獎教育基金會指出，余英時教授提掖後進亦是不遺餘力。2015年至2019年將唐獎1000萬研究補助費，委託中研院史語所設立「余英時先生人文研究獎」，鼓勵數十名年輕學者及博士生投入人文研究，深具傳承及推廣漢學意義，陳振川謹代表唐獎教育基金會全體向他家人及同事致以深切慰問。
唐獎執行長陳振川回首昔日與余英時教授互動，他提到，余英時教授曾說，台灣有很好的人文社會科學基礎，有潛力成為漢學研究中心，勉勵唐獎發揮影響力，提升台灣的文化精神層面，讓社會重回理想主義。
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