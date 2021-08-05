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21世紀中國史學泰斗余英時辭世 享耆壽91歲
中研院今指出，有「21世紀中國史學泰斗」之稱的中研院院士余英時已於8月1日晨間在其美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。
1930年出生於中國天津的余英時，先師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為21世紀中國史學之泰斗。
中研院表示，余英時為全球極具影響力的史學大師，深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見，尤其是思想史和文化史方面的研究，皆扮演開創性的角色，更提出許多發人深思的議題。
學術研究之外，余英時亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識份子。中研院說，余英時在2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託中研院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。
中研院說，余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選中研院第10屆院士。
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