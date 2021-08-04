台灣太空發展目標 火箭阿伯：114年發射首顆B5G衛星

民進黨立委鍾佳濱今辦「奧運奪牌靠計畫，太空發展要目標」線上論壇，鍾佳濱指出今年5月31號，立法院通過太空發展法，揭示我國太空發展基本原則、架構。但除了設置基本架構外，科技部沒有指引出台灣太空發展的目標方向，更遑論預計期程。「火箭阿伯」、國家太空中心發展主任吳宗信說，預計民國114年發射首顆B5G衛星，建立B5G通訊衛星技術。

鍾佳濱表示，太空中心設置條例草案7月19日預告期滿，經行政院跨部會討論修正並送立法院，科技部要確實掌握太空中心法人化進度；第二，建立產官學定期聯繫會報；第三，針對屏東科學園區的用電、用水、污水處理等園區運作需由，以及住宅、教育、交通等從業人口需求，科技部應與當地政府、交通部預先協調、提前準備。

吳宗信指出，願景是在太空與新世代衛星領域成為國際重視的國家，主軸包含精進衛星遙測技術，民國114年發射首顆B5G衛星，建立B5G通訊衛星技術，由太空中心、工研院等研製B5G低軌通訊衛星，開發國產元件，並與3家國際大廠合作，還有建構太空人才的超前部署，建構太空產業的「104平台」。

科技部前瞻司副司長蔡妙慈說，以生態系的角度觀看太空發展，政府、人力、支援、財務、文化與市場必須分頭並進，台灣的下一步重點目標包含建立國家發射場域；扶植產業上游廠家與新創公司，完善太空供應鏈；持續強化南部太空驗測能量。

中央大學太空科學與工程學系所長趙吉光建議，要有頂尖的太空人才必然需要廣大的基層參與人口，發展計畫應該要向下紮根，像是中央大學除了規劃大學科系積極參與國際交流外，更往高中端舉辦實作營隊，鼓勵高中生探索太空科學、科學酬載、立方衛星、探空火箭等探空活動。

經緯航太董事長羅正方認為，因太空產業高投資、發展期長、回收期長的產業特性，若單純以自由市場的投資角度，難以順利發展。臺灣若要發展太空產業，國家必須計畫經濟的思維，重點發展策略性產業。