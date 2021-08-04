羽球成為台灣縮影！致敬作品引熱烈迴響 設計師公布創作靈感

本次東奧台灣在羽球項目上成績斐然，勇奪男雙金牌與女單銀牌，讓不少網友在社群媒體貼文恭喜。而設計師黃錦瀚則發表以「台灣，在世界內」為題的作品，以「羽毛球照映在地面上的影子為台灣的形狀」作為構圖，表示台灣運動員在國際大型賽事中展現卓越成就，得以被全世界看見，引起廣大迴響。

平面設計師黃錦瀚2日在臉書及IG發布「台灣，在世界內」作品。只見畫面中飛翔的羽球投射在「海藍色」球場的陰影，是「台灣島嶼」的縮影，象徵台灣這座島嶼在太平洋之中矗立，而影子壓在白線上，除指台灣羽球選手的關鍵得分，也呈現卓越成就得以讓世界看見台灣，在國際體育賽事上台灣並沒有「out（出界）」。

作品構圖與概念引起熱烈迴響，也有不少網友詢問藍色球場不同於原球場配色，黃錦瀚說明之所以跳脫原本的綠色球場，以「自由海洋意象」的配色，希望呈現出，運動員為台灣這座「海島」奮戰不懈，讓網友直呼「有夠讚，連作品名都有巧思！」、「前幾天看到就很喜歡只是不知道創作者是誰，終於找到啦！」、「藍色象徵海洋更美」。

黃錦瀚分享設計發想的起點，是他當天看完奧運羽球直播後，隨手即興的半成創作，經由朋友的轉發，沒想到會受到廣大的迴響，讓他本人受寵若驚。關於創作理念，黃錦瀚也說，「初衷是希望能透過自己的微薄之力，來支持台灣偉大的運動員，希望能夠藉由此創作拋磚引玉，讓大家在能力所及（的情況下）支持所有台灣的運動員，讓他們和台灣被世界看見！台灣加油！」