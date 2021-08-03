雙北餐飲開放內用第一天 台北101櫃姐卻傳確診

李洋、王齊麟的麟洋組合，在7月31日晚間以直落二的比數擊潰「中國雙塔」，為台灣隊再奪一金，這不僅是我國奧運羽球男雙史上第一面金牌，也讓台灣隊總奪牌數來到史上單屆最高，兩面金牌更追平2004年雅典奧運的紀錄。當晚所有人都為麟洋含金量逼人的勝利歡聲雷動，淚光閃閃。

2021-08-03 11:55