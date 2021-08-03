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雙北餐飲開放內用第一天 台北101櫃姐卻傳確診

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。記者潘俊宏／攝影
台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。記者潘俊宏／攝影

台北101今日下午接獲通知，商場5樓店櫃有一名員工確診，該店櫃員同日上班的5位員工皆已停止上班並居家隔離。台北101今天決定傍晚6點暫停營業進行清消作業，明天繼續停業，後天恢復營業，該店櫃則停業三日，至8月7日恢復營業。

今天傍晚有些民眾前往101時遭保全告知暫停營業，由於今天正逢台北開放餐飲內用第一天，台北101中午美食街用餐時段就有不少人，如今櫃姐爆出確診，台北101表示，會遵守中央防疫及台北市政府相關規定，做好高標準的防疫措施，全力維護員工、租戶與顧客的健康與安全。

台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。傍晚有些民眾前往101時遭保全告知暫停營業。記者潘俊宏／攝影
台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。傍晚有些民眾前往101時遭保全告知暫停營業。記者潘俊宏／攝影
台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。圖為台北101外觀。記者潘俊宏／攝影
台北101商場櫃姐今天證實確診，台北101決定晚間6點商場開始暫停營業，直到後天才恢復營業。圖為台北101外觀。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 COVID-19 台北101

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