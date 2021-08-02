世盟總會理事長曾永權8月5日舉行自由民主視訊論壇

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權將在8月5日晚間舉行世盟國際自由民主視訊論壇，以後新冠肺炎疫期對全球化的衝擊為主題。民眾可免費收看這項跨國論壇， 只要加入世盟臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/World-League-for-Freedom-and-Democracy- WLFD-323075421098391/）收看直播，或直接按以下ZOOM的連結註冊（https://zoom.us/webinar/register/WN_DDfXBGYOQRipEnTsxRS36A），註冊後將會收到一封確認電郵。

這場跨國視訊論壇以後新冠肺炎疫期對全球化之衝擊為題，探討經貿發展與自由民主的關係，8月5日台北時間晚上10時到12時，美東時間上午10時到12時舉行，向世盟130多國會員及全球人士公開視訊論壇現況，

會議由世盟中華民國總會理事長曾永權擔任主席，邀請世盟中華民國總會總會長饒穎奇致詞，世盟祕書長劉廣平擔任主持人。前國發會主委林祖嘉教授、世盟海外發展委員邢增輝、聯合國非政府組織資深顧問何泛斯、一神普救派駐聯合國辦公室主任納茲、加拿大眾議院議員斯格羅、世盟墨西哥分會會長郝雷齊、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士等參與討論。

曾永權說，新冠肺炎病毒在許多國家造成生命與健康的嚴重傷害，引起社會恐慌和經濟損失，這次視訊論壇聚焦經貿發展與自由民主，各國不論其經濟能力應公平取得疫苗，讓疫苗更易普及，才能讓各國產業、經濟正常發展。