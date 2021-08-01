文化部國際影音平台未開播 先砸3658萬弄5星級辦公室

中央社為承辦「國際影音串流平台」，近日在捷運行天宮站旁以一年1390萬餘元，承租561.52坪辦公空間作為專案辦公室使用，但辦公室光裝潢與硬體設置費就要近3658萬，含年租金形同一開辦就花5000餘萬，挨批「五星級裝潢」。

國民黨立委林奕華表示，原本「國際影音串流平台」要由已有攝影棚與影音人才的公廣集團接手，但在政府強力主導「寄生中央社」後，反需要一個全新團隊，與空間，設備也要重買，等於全部重新開始，浪費政府公帑。

林奕華說，專案辦公室僅在起造標階段，規劃費就要約285萬元，更別提之後還要再投入3000多萬元做內部裝潢與設備採買；也因一切要重新開始，年底都不知道辦公室能否到位，文化部長李永得以烏紗帽力推8月開台，就是為開而開。

林奕華表示，「國際影音串流平台」製播的節目與新聞應法從外國民眾收視角度出發，但8月上線後，恐怕只能將公視已經製播的節目、新聞加字幕或配音重制，品質讓人憂心，勢必無法達成政策目的。

國民黨團副書記長萬美玲也認為，文化部推動「國際影音串流平台」，盼讓世界看見台灣原意值得肯定 但堅持採限制性招標給政府能控制，卻無專業影音能力的中央社動機可議。

萬美玲說，現在中央社為完成高層交辦任務，硬承接這工作，結果因原辦公空間太小，還要租用新辦公室，但不含人事等運作費用，光年租金與裝潢費，第一年就要先燒掉人民五千餘萬元納稅錢，實在離譜。

國民立委李德維新，網路特點就是要簡單、快速、省錢，要能小兵立大功，但文化部卻年花10億元做「國際影音串流平台」，內容可預期做不出台灣的CNN或NHK水準，恐也與民視英語新聞台、中央社、中央廣播電台沒有差異。

中央社為承辦「國際影音串流平台」，承租捷運行天宮站開發大樓九樓辦公空間改裝，除可容納152人辦公室外，還要設虛擬棚、錄音間、網路機房。

林奕華說，文化部決定由中央社取代公視辦「國際影音串流平台」，就是因官媒「聽話」，但從公媒變成官媒，最後恐變成執政黨大外宣管道；此外，中央社設置條例並無經營「國際影音串流平台」任務，文化部做法已有違法之虞。

林奕華也質疑，國際影音平台年預算10億元，中央社一年預算不過3億元，頭大身體小，未來誰主導平台走向？