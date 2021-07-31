台鐵事故檢討／台鐵提4大改善 東部6高風險處明起降速

台鐵太魯閣事故將滿4個月，交通部今下午舉行「0402台鐵408次列車事故」第二次家屬懇談會。會中，台鐵提出四大改善方案，明起將針對東部鐵道6處高風險處調降速限為80公里，另建立安全管理系統(SMS)、獎勵內部員工擔任吹哨者，並設置24小時緊急通報電話，及時排除軌道、平交道、橋梁及隧道等障礙物。

據與會者轉述，台鐵所提的四大方案包括，第一，將引進航空業監管機制，鐵道局增設鐵路監理檢查員。為強化鐵道局的監理能量，鐵道局將比照民航局監理航空安全的作法，從業界引進具經驗與專業的人才，以辦理第一線監理作業，將於鐵道局增聘42名鐵路監理檢查員，除辦理平時、定期與臨時的現場檢查外，也會參與事故調查與改進事項追蹤。

據了解，該案需增加鐵道局員額，將依據台鐵目前運工機電四種專業，分3梯次辦理招募。目前鎖定具有4年以上鐵道實務經驗人士，因規劃起薪優於業界水準，盼能吸引高鐵、捷運的現職人員加入，引進業界期能於2022年1月中旬開始值勤，以增加檢查的頻率與深度。

第二方案，宜蘭線大溪到龜山間，宜蘭線龜山到外澳間，北迴線和仁到崇德間、台東線鹿野到山里間、南迴線枋山到枋野間、南迴線枋野到中央間6處高風險地點，明起將調降限速為80公里。據與會者轉述，自太魯閣事故發生後，交通部逐一清查台鐵東部幹線，並從中挑選6處可能具有行車風險的路段，自8月1日起列車行經該路段的限速，將由目前最高130公里，統一降低為80公里，增加司機員緊急煞車的反應時間。

此外，台鐵局也將於邊坡加裝告警系統，並同步辦理邊坡安全強化工程，預計明年7月底前完工，屆時限速將恢復。預估減速後，台北到台東的行車時間將增加2至4分鐘，但毋須改點；減速後對平日運能沒有影響，而假日台北到花蓮，將因此減班2班，但配合EMU3000列車將於年底投入東部運輸，運能將可以恢復。

第三項改善方案為建立安全管理系統SMS，獎勵吹哨者。與會人員轉述，交通部將強化外部監理機制，可在短期內看見成效，但也需建立台鐵本身的安全文化，因此學習航局、高鐵公司引進建立SMS模式，中長期可見成效，與監理制度相互補。

據了解，監理機制將鼓勵台鐵內部同仁擔任吹哨者，經查證屬實將對吹哨者給予獎賞，而對於刻意掩蓋風險的個人或單位給予處罰，不僅將影響單位人員的年度考績，也將給予懲處，藉此鼓勵同仁發現風險、通報風險，並立即處裡。另為加速落實SMS制度，台鐵局也將於年底引進第三方安全評鑑，敦促各台鐵逐步落實將安全風險觀念落實在平時工作上。

第四大改善方案則為及時排除軌道、平交道、橋梁及隧道等障礙物，台鐵提供24小時緊急通報電話0800-800-333，為利工程施工人員撥打，也張貼於附近車站明顯處，並於工程告示牌增列，並且預計於10月完成設置1933緊急通報電話。