號稱富豪郭文貴？驚爆逃美期間 債務訴訟纏身

郭文貴因2008年利用海外公司負責人名義，曾與香港太盟亞洲機會基金有限公司(PAX)借款欠下一筆6.86億港元債務，雙方跨海訴訟約10餘年。

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雙方鬥智鬥力 跨海均跨海提告

據媒體報導，PAX(香港太盟投資集團（PAG）旗下公司，以下簡稱PAX)並非第一次跨海追討郭文貴賠償，據了解郭文貴當初就在英屬維爾京群島提告，獲判勝訴，法院判決清算郭的公司還債，但郭文貴的公司實際只是空殼公司。

而PAX公司與郭文貴跨海提告，直接選擇郭落腳的美國紐約法院追討債權，不僅如此還有債主追討，而早在2017年間已透露出郭文貴財政狀況窘迫，同時面對不同的債務找上門而疲於出庭，而法院逐漸凍結其財產也透露敗訴跡象。有人認為是中共抹黑造謠，也有人稱郭文貴本身就靠著話題名氣哄騙不少的人投資，取得豪宅、遊艇等過著好生活，但一切終將會在司法判決後逐漸落幕。

今年七月初有消息指出，紐約高等法院已對郭文貴下達最後通牒，勒令後者於7月21日上午11時接受法庭遠端會議質詢，解釋為什麼讓LadyMay違抗判決而遠遁西班牙。同時，法庭就Genever公司的股權移交問題，給與郭文貴一定時限提出反對意見。總之，PAX公司追債追的緊，法庭逼得急，郭文貴再想推三阻四，其難度勢比登天。對於紐約高等法院而言，對郭文貴這個人不僅是不信任，而且對他充滿敵意。自LadyMay因為PAX案被抵押之後，郭文貴就很不老實，對法庭的禁令和判決自始毫不恭敬。自去年10月份，LadyMay未經紐約高等法院批准，擅自長途南下，直至巴哈馬群島逍遙自在。橫渡大西洋出現在西班牙的帕爾馬港（一說是通過集裝箱運輸）。據悉，該遊艇目前已經由西班牙仲介張榜租賃廣告，欲以每月21萬零5千歐的價格出租。林林總總，儼然不把紐約法庭的法官當回事，總之，就此情況看來，郭文貴目前財政狀況窘迫，多面討債大軍盈門，早已力不能支。

日前，郭文貴揚言有十多次的出庭，九次作證，大抵與此相關，如此情況，只有PAX公司橫下一條心，與郭文貴死磕到底，紐約高等法院真能維民所止，硬核一把，外強中乾的郭文貴勢必呼啦啦大廈將傾，更何況，現在路德、閆麗夢已經叛離郭文貴，堡壘已經從內部被轟開一個大洞，PAX、紐約高等法院可趁機抓緊時機深入對方陣營將之一網打盡才是！

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