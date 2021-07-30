疫情降級瘋奧運 高市加碼時時送

國內COVID-19疫情警戒從三級降至二級，適逢東京奧運各項賽事正如火如荼展開。民眾在家瘋奧運收看賽事、相挺台灣健兒的同時，也可多加利用高雄市政府推出的「高雄好家載」外送平台，由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助；市府更加碼祭出「時時送」，8月10日前上午9點至下午6點，每小時抽出100組199元的防疫互助碼。瘋奧運、挺國手、享美食、助店家、抽防疫加菜金，多個願望一次滿足。

用「高雄好家載」訂餐，別忘了登錄「時時送」抽加菜金。 圖／高雄市政府新聞局 提供

高市府表示，「高雄好家載」優選高雄上千家美食餐廳，不管是異國料理，還是在地美味，葷素食任君挑選；業者們各個都端出拿手菜，讓民眾用實惠的價格就可享受星級料理，無論古早台式風味還是異國特色餐點，在防疫期間還能嚐遍世界。

此外，高市府提醒民眾，用好家載訂餐也別忘了登錄「時時送」抽199元的加菜金。儘快至「高雄市政府LINE官方帳號」（https://bit.ly/3yBtdXq）登錄，有機會抽中每小時100組的「防疫互助碼」；8月10日截止前，每日將送出1,000組，總共將送出2萬組，越早登錄機會越大。

疫情警戒降級，迎接防疫新生活，篩檢與戴口罩成為不可或缺的一部分。各界齊心努力提升疫苗覆蓋率之際，高市府籲請民眾持續配合接種疫苗、配戴口罩及保持社交距離等措施，保護自己也保護他人，共同守護得來不易的防疫成果。

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