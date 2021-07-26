「危老重建」是什麼?人人都在說，北市府「民宅更新、市民安心」論壇一次說給你聽！

為了加速落實全民居安的願景，台北市政府將於7/30舉辦「民宅更新、市民安心」策略論壇，除了全面性說明歷年至今危老及海砂屋改善之處理情形與未來目標，也將針對「危老改建」、「都市更新」、「整建維護」、「耐震評估」、「開放問題」等民眾切身相關議題進行座談，希望建立民眾對危老改建及民宅更新等的正確認知和觀念，並協助民眾選擇最適合的更新方式，讓家園成為每位居民能安居的堡壘。更多資訊請參閱>>(建管處製作之預告影片連結)

隨著城市建築「高齡化」，「危老重建」是近年來民眾經常耳聞的熱門關鍵字，根據統計，北市屋齡超過30年的老建築大約有9萬8千棟，佔全市85%，其中大多是5層以下無電梯公寓。老舊民宅比例高，不僅影響市容，對住戶的安全更是一大威脅。

▲北市屋齡超過30年的老建築眾多，對住戶的安全更是一大隱憂。 圖／聯合報系資料照片

實踐大學建築設計學系主任王俊雄教授指出，「921地震前，台灣的建築法規不夠嚴謹，在1975至1999年這25年間蓋的房子，施工品質大多良莠不齊，而台灣地震頻仍，若再發生一次像921那樣的強震，可能有很多老宅會撐不住！」危老重建加速都市更新、美化市容是其次，消除老舊建築的隱憂，保障市民居住安全才是政府當務之急。

為鼓勵危險老舊建築物盡速拆除重建，內政部營建署於2017年推出「危老條例」，只要位於都市計畫區內、屋齡30年以上的合法建築物，經評估後有立即危險或耐震能力不足，便符合「危老條例」的重建資格；只要所有權人同意，即可推動危老重建，不需要經過都市更新的繁瑣程序。「都更和危老最大的差別是：都更的專業度很高，需要大區域、大資本、大規模，牽涉的人很多；危老是個別性的，市民具有自主性，不需要憑藉大資本、複雜的專業技術就可以做到。」王俊雄教授表示。

▲建築物若符合「危老條例」重建資格；只要所有權人同意，即可申請危老重建，不需要經過都市更新的繁瑣程序。 圖／台北市政府 提供

根據統計，台北市政府目前已受理715件危老重建計畫申請，核定494件，申請量及核准量皆居全國之冠，預計今年將達成700件的核定目標。為了幫助市民更輕鬆掌握危老改建資訊，市府目前已培訓1萬6,012名危老重建推動師，協助民眾進行免費諮商，並深入社區，廣設139處危老重建工作站，提供在地化的專業諮詢，對於相關整建修繕工程也有多種補助方案。「有些真的很需要改建的老舊社區，住戶卻不清楚自己的權益，市府主動出擊，去接觸有需要的居民，才能把危老輔導機制落實在地方。」王教授如此表示。

▲市府積極推動老舊建築「整建維護」，透過再生兼友善環境的方式達到都市更新的目標。 圖／聯合報系資料照片

除了把老舊建築整棟「打掉重練」，北市府也積極推動「整建維護」的做法，以原有建築物為基礎進行「改建」或「修繕」的方式，提升生活機能及居住環境安全，例如：外牆整新、結構補強、加裝電梯以及公共環境改善等，賦予老宅新生命。「整建維護」比「危老重建」經費低、耗時短，原住戶也不需要搬遷，對現有生活的影響較小。北市府對於「整建維護」提供補助申請方案，除將審查程序予以簡化，提高效率外，並且委託專業團隊提供「整建維護輔導協助」服務，幫助居民改善居住品質，透過再生兼友善環境的方式達到都市更新的目標。

▲市府提供「整建維護輔導協助」等多項措施和補助方案，加速落實全民居安的願景。 圖／台北市政府 提供

「居住，是一個人在城市生活最基本的權益，危老條例等於是把居住的自主權還給市民，讓市民可以自主提升居住品質，顛覆以往國人喜歡把房子視為房地產、追著都市計畫推升房價的慣性，老舊建築整建維護是讓市民回歸居住本質，正視如何在台北市『安居』，達到『住者適其屋』的美好境界。」王教授提醒民眾，「改變不是為了要讓房價上漲，而是為了自身安全和更好的居住品質。」

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