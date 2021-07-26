【重磅快評】再怎麼攀親帶故也無法提升高端疫苗公信力

衛福部七天火速保送高端疫苗上市，外界對這支黑箱疫苗不僅高度質疑其保護效力，也不滿審查不符國際標準，業者除連日提告，又展開攀親帶故的話術來行銷自家產品。繼「與莫德納系出同門」、「與NOVAVAX是孿生兄弟」，現在為了「免疫橋接」，又扯上子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）和流感疫苗，抱怨說人家早就這麼做，「合理的免疫橋接也算是三期」。

高端老總陳燦堅用早已取得藥證並全球大量施打的產品，來為自家實驗未完成的新冠疫苗背書，實在「居心叵測」，而且也欺負民專業水平。他不知道，蒙高端特權闖關影響，全台民眾早已具備疫苗專業知識，而且比他更專業、誠實的專業學者已發布多篇文章，說明免疫橋接並不適用於新型疫苗，常規作法更不是用於兩種不同技術平台。學者所引用例子，正是HPV疫苗和流感疫苗。

HPV與流感疫苗與高端新冠疫苗唯一交集，就是同屬次蛋白疫苗，但前兩者的免疫橋接，是針對乳突病毒、流感病毒不同病毒株作疫苗修改時使用。美國FDA同意，在同一支疫苗針對突變株做修改時，可以用免疫橋接的方式，比較原始疫苗與新世代疫苗。顯而易見，陳燦堅的攀親帶故，只是在魚目混珠。

國內多位學者指出，除非是非常近似的同一類平台疫苗（如同為mRNA、或同為蛋白質疫苗平台），否則其引發的免疫反應、跟遇到病毒時產生的反應，很可能不相同。

但看看衛福部替高端量訂作的EUA審查，是和腺病毒疫苗AZ相比，這是無知還是替高端找個最容易的靶？全球除大陸之外，另一支次蛋白疫苗NOVAVAX還在作三期臨床；就算要橋接，高端根本沒有符合國際標準的比較對象。業者所謂「合理的免疫橋接也算三期」，說好聽是自吹自擂，其實是無中生有。

無論高端或是指揮中心某專家宣稱「一定可應付Delta」，都是沒有科學根據的賣藥廣告，對比官方把所有審查都關在密室進行，只會讓人更懷疑高端的品質有不可告人之處。陳總若有難言之隱，無法把所有數據攤在陽光下接受檢驗，那就專心管好自家品管，別再發生送到食藥署的成品被退貨。連不合格產品都能出廠交貨，就算你和知名疫苗攀親帶故，公信力也沒救了。

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