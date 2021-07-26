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對AZ和莫德納過敏可混打高端？ 陳時中：現無混打資料

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨召開會議，同意開放AZ疫苗混打mRNA疫苗。但外界關心，如果對AZ或mRNA疫苗都發生不良反應者是否可打高端疫苗？指揮中心指揮官陳時中表示，高端目前沒有可混打的資料，如果對AZ或mRNA疫苗都過敏，要打第三個不同製程的高端是可以，但仍要尊重醫師臨床判斷。

而有肺腺癌癌末患者投訴表示，因為血栓指數較高不能打AZ疫苗只能打莫德納疫苗，但因為數量有限一直等不到。陳時中表示，會再了解相關個案問題，而混打的順序基本是是「AZ+mRNA」。

另有教師反應，教育部之前頒布暑假期間老師到學校，若無打疫苗須每七天快篩，但中小學老師對於打AZ有疑慮，品牌上想要選擇，但又擔心如果現在不願意打AZ疫苗，未來開學是否無法回到學校上課？

陳時中則表示，規定上還是要尊重教育部，「我是勸說除非有生理問題，選擇疫苗對於自己健康保護不見得更好」，有些人不想接種，用檢驗代替疫苗也是不得已的方式。

AZ疫苗 混打 陳時中

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