影／交通部做旅遊VR 高虹安：花9千萬卻無法救民於水火

交通部製作的360度智慧觀光網站「海陸漫行」最近上線，讓民眾在線上「雲遊現場」。不過，去年觀光發展基金見底，舉債151億元，這項「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」就耗資9000萬元，更傳聞已「內定」，議論不斷。民眾黨立委高虹安指出，使用的並非一般年度預算，而是嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，應該是先防疫或對產業紓困等，而非花了9000萬做一個無法救民於水火，成效難以立竿見影的東西。

高虹安指出，交通部竟然斥資9000萬元的紓困振興特別預算，招標名為「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」，以建置旅遊景點的VR影片。但她質疑數位觀光的目標是什麼？其實並不明確。如果是要推動外國人更加認識台灣，進而創造旅遊需求，那為何在疫情的時候，多數都沒辦法旅遊的時間推出這個VR旅遊影片？

高虹安說，理解交通部前部長林佳龍想要堆動數位觀光，希望借助科技讓體驗不受時空限制的想法。但觀光旅遊的本質是要促進當地的消費、人氣，進而賦予在地發展的新活水，而非只是讓大家「秀才不出門，能知天下事」。

高虹安表示，就像是電商網站做的再便利，照片拍攝的再美觀，使用者體驗的最終目的還是要「結單付費」。而不是讓大家參觀選貨之後，改去別的地方下單，就失去其意義了。當我們花了大筆的預算運用科技，若是對於實體觀光少有助益，這不就本末倒置了嗎？

高虹安說，她上了觀光局的YouTube頻道觀看，有些影片宣傳性不錯，有破百萬甚至幾十萬的觀看數。但近期影片的觀看數卻乏善可陳，特別相關類似的360度VR影片觀看數只有數百到數千，現在又特別用防疫特別預算去做主題與內容明顯重疊性的東西，合理性何在？急迫性又何在？特別預算竟然拿來做這種東西，「不禁讓我嘆了好幾口氣，這樣的特別預算應該花在有急迫的需求上」。

高虹安指出，猶記得去年交通部科顧室推出的Umaji應用程式服務，總共花費達1.5億預算，結果臉書粉專竟然悄悄下架，至今也未看到App上線服務。彷彿納稅錢像是投入水中，一去不復返，也證明交通部的數位發展成果相當讓人失望。