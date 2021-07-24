德運號外籍船困台北港 航港局：於法難介入 施不上力

對於德運號貨櫃船的8名船員困守船上、久留台北港，遲遲未能回家，交通部航港局表示，一直以來，都持續提供人道協助，設法安排他們回國，但現在卡在船東長期積欠薪資，船員在拿不到薪水，無意下船，台灣方面又因為無管轄權、欠缺主張權力，想幫忙亦有施不上力的困難。

登記在中美洲國家貝里斯之下的德運號貨櫃船自2019年10月10日停泊台北港，但因船東長期積欠船員薪資，8名船員（分別為6名緬甸籍、2名中國籍）被迫困守船上，停港近2年之久（21個月），成一艘滯留離不開港口的貨船。

其實這已不是台北港第一次遇到類似難題。交通部航港局表示，去年即遇到一艘蒙古籍的「海洋先鋒號」因船舶無動力，對外發出SOS信號，在10月11日經台北港安排，以拖船協助進港；後來才發現，該船在海上漂流數日，船上原有8名中國籍船員，已在公海（海峽中線）由中國籍船東用船接走，任憑4名緬甸籍船員在船上自生自滅，既無食物、又無水，堪稱名符其實的「丟包」。

據報導，海洋先鋒號船長Mr. Saw Ehhser指出，4人自去年4月就沒有收到薪資，也無法取得船東及緬甸人力仲介公司的聯繫方式。

最後4名船員由航港局，和民間慈善團體協助安頓，並在我方及緬甸駐港辦事處的共同幫助下，籌措機票，將他們送回緬甸。而由於該船是由我方拖船協助進港，船東必須繳納相關救助費用，台灣依法船員得主張拍賣該船，清償相關款項。

不過，航港局說，德運號的案例難就難在於該船是登記在貝里斯，船東和船員皆非中華民國籍（船東公司地址登記在英屬維京群島），唯獨貨船停泊在台北港，台灣在法律上難以介入，最終仍須由船員循法律訴訟主張拍賣該船，以維護自身權益。

航港局官員回憶表示，德運號於2019年10月入港，不過台北港在實施港口國管制檢查後才發現這個狀況，當時德運號已在台北港逗留快半年之久。他說，檢查下去，發現有這樣的情形，立即與其船務代理商華泰公司聯繫，發現船員暫時衣食無虞，唯獨船東長期拖欠薪資。

航港局官員表示，起先船員們並不緊張，相信他們終究會得到應得的薪資，但隨著等待時間不斷拉長，船員態度也轉為焦慮。

據了解，近2年來，船東持續委託賴姓負責人管理相關船務，繼續供應船上的飲水、食物，也如期繳交港口停泊費，就是遲不發給薪資，但不斷安撫船員會在「下個月」付清薪水，只不過月月都跳票，直到今年4月由航港局介入協調，雙方才正式展開談判：船東委託賴姓負責人提出願給予30％的薪資，希望船員下船返家，不過卻遭到船員的回絕。

德運號緬甸籍船長Naing Naing Aung表示，他們無法接受30％的條件，一來這是他們應得的薪資，二來緬甸正逢新冠肺炎疫情肆虐，今年初又發生政變，家裡需要這筆錢，他們絕不能空手而歸，更不想此刻兩手空空返家，反成家裡的累贅。

幾經交涉，船員最後做出妥協，提議船東償付70％的薪資做為交換，讓他們回家。據悉，船東已答應在7月底付清8成的薪資，但是不是又會跳票，還是未知數。對此，航港局則建議船員薪資部分，由法律扶助基金會律師介入協助，由船員委託律師循法律途徑爭取，至於船員返國部分，如確定船員返國意願，航港局將全力給予必要協助及支援。