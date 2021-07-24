待船上近2年領不到薪資、不能回家 船員：住在海上監獄

卸貨後的貨輪空出一大片空間，成受困船員的活動娛樂間。偶爾，6名緬甸籍船員自成一國，舉行3對3足球賽；偶爾，他們也拉2名中國籍船員加入，成4對4爭霸戰。

在隨著海浪起起浮浮的船艙內，8名船員試圖找到自娛的方法，不只是要打發用不完的時間，更是要催眠自己，忘記他們正住在一座海上監獄、刑期不明。

7月大暑前夕，在台北港的北堤碼頭，一艘貨櫃船孤伶伶停泊在碼頭的盡頭，船雖有個吉利的名字叫「德運」，但顯然運勢不佳，至今已經困在海港快2年之久，甚至比部分港務人員在港的經歷更長。

德運號建於1991年，是一艘登記在中美洲國家貝里斯的貨櫃船，全長80公尺，總噸位1720公噸，說大不大，說小不小。這艘船在2019年台灣雙十國慶入港，卸貨後就再也沒有離開過。

船員指控，貨船的船主拋下了船員，長期拖欠薪資，至今已拖欠每名船員11個月至17個月的薪資不等，金額超過新台幣百萬元。

然而面對遲遲不肯發薪的船東，船員實在拿他沒轍，能想到最好的抗議方式只有等。這無疑是一場長期抗爭，狹持的不只是船，也綁架自己的自由。

緬甸籍船長Naing Naing Aung自2019年8月1日開始指揮德運，已上船23個月。今年39歲的他在船員之間儼然是父親形象。他說，每天的例行公事就是檢查繫索纜繩，以及船上的情況，接下來就是午餐、晚餐。他必須在用餐和睡覺之間消磨時間，多半是用手機閱讀、看電影，活在螢幕的小框框裡。

Naing Naing Aung說，偶爾他會指揮全體船員給整船來一場大掃除，他也會找時間與船員聊天，了解他們的狀況。隨著無薪日一天天過下去，身為船長，又具備英文能力的Naing Naing Aung眼看船東協調沒有進度，積極尋求外援，亦成對外的窗口，自然成為年輕船員馬首是瞻的對象。

然而，Naing Naing Aung也透露他脆弱的一面，尤其特別想念他的3歲女兒。不過要說「想念」，或許帶有些許虛構的成分，Naing Naing Aung從未見過她，女兒是在Naing Naing Aung出海後才出生－討海人的宿命。Naing Naing Aung急於想要回國見上寶貝女兒一面，如今卻被迫坐守空船。

而近來，緬甸新冠肺炎疫情肆虐，Naing Naing Aung這幾日才得知他的父母已經聞不出味道，恐怕是確診了。「我很害怕，但我現在什麼都做不了，只能（在電話中）鼓勵他們。」

不過，再怎麼樣都必須振作下去。德運的其他七名船員，年齡平均低於卅歲，大多在精神上都需要船長支持、輔導。今年22歲的水手Kaung Htet Phyo才出海3年，有兩年的時間就困在德運船艙、甲板上。他不但在家中排行老么，也是船上最年輕的成員。

某晚，Kaung Htet Phyo心情鬱悶極了，主動敲了船長室的艙門，在Naing Naing Aung面前大吐苦水：他想家、想回家，更想念他的女朋友。青春是受不住等待的，蹲了快2年的「苦牢」，感情多半在分手的邊緣。Kaung Htet Phyo流下了男兒淚。

有港務人員說，就是這名年輕船員後來想不開，一度跳船要逃跑。但其實跳船的船員另有其人。

今年24歲的中國籍船員劉新根，來自河南省，家中排行老三。劉新根說他很想回家，每天晚上都著急、睡不著。在不見天日的船艙內，有時會喪失時間感，分不清晝夜，也容易在思緒裡迷失方向。「焦慮，看不到希望。」

2020年12月14日，距離德運入港已過了430日，劉新根身著橘紅色的保暖衣，從船沿邊縱身一躍，所幸被及時救回。

Naing Naing Aung解釋，劉新根並不是要自殺，而是一種控訴、一個賭注，希望能藉此引發船東的注意，逼公司出手，帶他回家。不過，結果沒明顯，沒有成功。

今年4月，劉新根又想嘗試一次。這一次他多帶了一個救生圈，顯然不想把性命葬送於此，但訴求再清楚不過。最後，他被船長勸退了。

德運號停靠在北堤碼頭，離岸僅有一公尺到兩公尺的距離，船員卻不能上岸。在船運的世界裡，船隻登記在哪一個國家、掛哪一國國旗，形同海上移動的國土，誰也不能隨意登船，船員也不能隨意下船。而船員們的等待更是無聲的抗爭，要求船東償還積欠的薪資！

面對疫情延燒，台灣進入三級警戒，許多民眾受不了自主隔離的苦，期盼解封的日子快點到來。而這些船員已經「自主隔離」超過600日了。Naing Naing Aung說，「我們哪裡也不能去，我們感覺被關進一座水上監獄。但我們仍努力的在船上活下去。」