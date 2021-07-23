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颱風假改居家上班？ 民眾黨籲修法：勞工有拒絕權利

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。圖／翻攝自張其祿臉書直播
民眾黨立委張其祿。圖／翻攝自張其祿臉書直播

勞動部日前表示居家辦公者遇上颱風假仍需照常提供勞務，引發外界憂心，企業以後遇上颱風假，可能都改為「居家上班」，影響勞工權益，對此勞動部則說明，需要徵得勞工同意。民眾黨立委賴香伶、張其祿今舉行記者會呼籲，勞動基準法應修法，地方政府一旦宣布颱風假停班，不管居家辦公與否，勞工都應有拒絕提供勞務的權利。

賴香伶指出，勞動部從災防停班居家仍應辦公，改為若淹水停電可不出勤，凸顯災防停班入法的必要性，若颱風假仍得提供勞務，勞工如何接送孩子？萬一遭遇淹水、土石流、強風豪雨時，如何防災？勞動部不出勤「不宜扣薪」只是指引，毫無強制力。

賴香伶表示，防疫是同島一命，防災也是，勞工若在出勤期間遇到狀況，不只是企業和勞工承擔，整個社會的救災量能都要承擔，勞動部不是只發一個「颱風天外勤安全指引」就草草了事，「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」已十多年沒更新，應與時俱進，並將災防停班入法。

張其祿說，台灣過去對於颱風、天災的「颱風假」及「災防假」法規與配套，僅限於「天然災害停止上班及上課作業辦法」及勞動部制定的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」等行政指導，效力有限，勞動部及相關部會應以全盤「複合性風險評估」做更周全的考量。

張其祿表示，颱風假應是分散整體社會災害風險的「災防策略機制」，如同防疫警戒一樣，目的是提供時間給民眾、企業準備防災，以減少災害造成國民生命、財產之損失，而非單純放假休息而已，整體社會無論民眾或企業也應扭轉對「颱風假」是單純放假休息的印象。

民眾黨立委賴香伶。圖／翻攝自張其祿臉書直播
民眾黨立委賴香伶。圖／翻攝自張其祿臉書直播

颱風假 勞動部 賴香伶

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