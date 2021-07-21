勞動部花近千萬建職涯諮詢平台 立委爆僅519人次使用

疫情衝擊勞動市場，今年28萬名應屆畢業生恐成另一波失業潮。民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會表示，勞動部花了約990萬元建置「Youth職涯就業諮詢平台」，但今年4月設置至今卻只有519人次使用，相關部會應研擬實際作為，解決青年求職問題；另有台大畢業生也說，待入伍及剛退伍的期間很難求職，「紓困對我們來說非常重要！」

邱臣遠指出，根據主計處統計，今年5月的失業人數高達48.9萬人，比3級警戒前的4月多了12％，而依Yes123求職網公布數據，68.3％應屆畢業生面試未錄取的原因與疫情衝擊有關，高達94％患有求職恐慌症，新鮮人的「預估待業期」更長達96天，創近8年新長，因此7月畢業季後，恐使下半年失業率更高。

邱臣遠表示，政府除須檢討職涯就業諮詢平台使用率，幫助青年職訓的「產業新尖兵計畫」預算也比去年少了1.4倍，但今年疫情更嚴峻，申請人數也高出10倍，勞動部應研議調整，另也應延長「青年就業獎勵計畫」期限，提出計畫協助待役青年求職。

台大政治系畢業生蘇同學表示，因企業習慣不錄用未服役的年輕人，許多還沒當兵的同學很難求職，目前又因疫情，打工機會受影響，生活開銷吃緊；淡江大學畢業生陳同學說，他去年畢業後，因疫情遲遲無法入伍，直到今年三月才入伍，這段時間只能耗費原本積蓄，許多待役及服役的青年也有同樣困境，需要政府提供更完善的紓困協助。

財團法人勞動與發展協會研究員辛炳隆表示，除了畢業潮所帶來的失業潮，更擔心年輕人因自覺疫情間找不到工作，或找不到理想的工作，便果斷不求職，直接退出勞動市場，變成隱藏性失業；他也鼓勵畢業生，仍應繼續向外求職，否則政府建構的方案措施都無法真正幫助到畢業生。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較5月份，6月份求職網站職缺數減少的前五大行業依序為「旅遊／休閒／運動」(-30.2%)、「餐飲／住宿服務」(-26.7%)、「金融投顧／保險業」(-23.7%)，以及「大眾傳播相關 」(-22.5%)、「文教相關」(-22.4%)。他呼籲，政府須持續推出多元化的「僱用青年獎助計畫」，同時有具體配套限制措施，避免低薪魔咒，也兼顧就業市場的「量與質」。